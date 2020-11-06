Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu

CATS’in işaretlediği hedefler başarıyla imha edildi ve sistem test edildi. Test atışlarında ROKETSAN menşeli MAM-L kullanıldı. CATS, ASELSAN tarafından halihazırda geliştirilmiş bir FLIR sistemi. Bu sistem Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen Anka SİHA/İHA'larda da kullanılıyor.İlginizi Çekebilir Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak
Baykar Savunma, CATS ile yapılan test atışının görüntülerini paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Baykar Savunma Bayraktar TB3 adını verdiği yeni bir SİHA/İHA'nın da geliştirildiğini açıklamıştı. Bu SİHA/İHA'da da ASELSAN'ın geliştirdiği FLIR sistemi kullanılacak. Ayrıca TB3'de motor ve bazı ek parçalar da yerlileştirilerek TB2'de elde edilen yerlilik oranından çok daha fazlası elde edilecek.
Ayrıca Bkz. "Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak"
Baykar, TB3’lerde ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA’da TUSAŞ Motor Sanayi'nin (TEI) geliştirdiği PD170 motorunun kullanılacağını açıkladı. Bu motorun kullanılması ile birlikte TB3'ün ihracatının yapılması çok daha kolay olacak. SİHA/İHA'da en kritik teknolojiler arasında yer alan mühimmat, FLIR ve motor dahil olmak üzere pek çok elektronik sistem ve yapı yerli olarak geliştiriliyor.
https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1324666871627567109?s=20 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Kime anlatıyorumki?
Bu yorumdan bağımsız olarak, şu cihazın motorunuda yerlisi ile en kısa sürede değiştirirsek aleti istediğimiz ülkeye kimsenin ağız kokusunu çekmeden satabilir, kimseye eyvallah etmeden üretebiliriz inşallah.
Bu arada Aselsan' ın podunu yine vakti zamanında İsrail ile yaşadığımız elektro-optik tedariği ambargoları yüzünden yarı arge, yarı tersine mühendislik ile geliştirmiştik. Umarım zamanla daha da gelişir ve uluslararası pazarda FLIR' e büyük bir rakip olabiliriz.