Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu

    Baykar Savunma, Kanadalı şirketin FLIR yaptırımının arından ASELSAN tarafından geliştirilen CATS FLIR’i test etti.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    14,4b
    1
    17
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Bayraktar TB2 ASELSAN'ın
    Tam Boyutta Gör

    CATS’in işaretlediği hedefler başarıyla imha edildi ve sistem test edildi. Test atışlarında ROKETSAN menşeli MAM-L kullanıldı. CATS, ASELSAN tarafından halihazırda geliştirilmiş bir FLIR sistemi. Bu sistem Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen Anka SİHA/İHA'larda da kullanılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

    Baykar Savunma, CATS ile yapılan test atışının görüntülerini paylaştı.

    Geçtiğimiz günlerde Baykar Savunma Bayraktar TB3 adını verdiği yeni bir SİHA/İHA'nın da geliştirildiğini açıklamıştı. Bu SİHA/İHA'da da ASELSAN'ın geliştirdiği FLIR sistemi kullanılacak. Ayrıca TB3'de motor ve bazı ek parçalar da yerlileştirilerek TB2'de elde edilen yerlilik oranından çok daha fazlası elde edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak"

    Baykar, TB3’lerde ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA’da TUSAŞ Motor Sanayi'nin (TEI) geliştirdiği PD170 motorunun kullanılacağını açıkladı. Bu motorun kullanılması ile birlikte TB3'ün ihracatının yapılması çok daha kolay olacak. SİHA/İHA'da en kritik teknolojiler arasında yer alan mühimmat, FLIR ve motor dahil olmak üzere pek çok elektronik sistem ve yapı yerli olarak geliştiriliyor. 



    https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1324666871627567109?s=20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    30 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    47 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte budur! Bir çok yönden bizim kamera daha iyi. Ama cihazı daha küçük ve hafif hale getirmemiz lazım. Bunu başarabilirsek Kanadalı şirketin müşterisini çalma ihitmalimiz bile var.
    İşte budur! Bir çok yönden bizim kamera daha iyi. Ama cihazı daha küçük ve hafif hale getirmemiz lazım. Bunu başarabilirsek Kanadalı şirketin müşterisini çalma ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani neymiş? Sıkıntı yokmuş. Kullanılacak malzeme ihtiyaca göre alınabiliyormuş yerlisi de oluyormuş yabancısı da. Önemli olan yapabilmek, becerebilmekmiş.

    Kime anlatıyorumki?
    Yani neymiş? Sıkıntı yokmuş. Kullanılacak malzeme ihtiyaca göre alınabiliyormuş yerlisi de oluyormuş yabancısı da. Önemli olan yapabilmek, becerebilmekmiş. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    FLIR'a "kıçı kırık bir firma" demek sokaktaki Sülo dayı tarzında bir yorum olmuş. Keza çok iyi firmadır. Ambargo konusunda böyle dediğinizi var sayıyorum.

    Bu yorumdan bağımsız olarak, şu cihazın motorunuda yerlisi ile en kısa sürede değiştirirsek aleti istediğimiz ülkeye kimsenin ağız kokusunu çekmeden satabilir, kimseye eyvallah etmeden üretebiliriz inşallah.

    Bu arada Aselsan' ın podunu yine vakti zamanında İsrail ile yaşadığımız elektro-optik tedariği ambargoları yüzünden yarı arge, yarı tersine mühendislik ile geliştirmiştik. Umarım zamanla daha da gelişir ve uluslararası pazarda FLIR' e büyük bir rakip olabiliriz.
    FLIR'a "kıçı kırık bir firma" demek sokaktaki Sülo dayı tarzında bir yorum olmuş. Keza çok iyi firmadır. Ambargo konusunda böyle dediğinizi var sayıyorum.
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    biri kanadaya söyleyebilirmi kameraları ne yapacak nerelerine takacaklar hiç yoktan ekmeğinden oldu en kötüsü ellerinde pekte şantaj malzemesi kalmadı bundan sonrası kıvırıp heyetler yollayıp daralan ekononomi hacmini genişletelim olacak.teknoloji ürettikçe daha fazlasına hakim olursun askeri teknoloji üretirsin konularda uzamn olursun bunu sivile aktarırsın bunu solunum cihazlarında gördük 3-4 firma birleştiki bunlardan biride bayraktardı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye ne mutlu ihasını Sihasını yaptı kullanıyor buda Dünyada düşmanları korkuttu dostları sevindirdi Türkiye güçlü olmalı uçak gemileri uzun menzilli füzeleri kendi son sistem uçakları gibi en üst seviyeli silah sistemleri olmalı düşmanların Türkiye'ye İslam'a saldırmalarına bu firen olur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapanlar dan Allah razı olsun İNŞAALLAH

    Ülkemiz sizlerden daha çok hizmet bekliyor durmak yok yola devam İNŞAALLAH AMİN
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kg olarak zayıflatılabilirse uzun yıllar sektörde tekel olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkmoon34 (ercan yardak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayret ne kadar güzel seviyeli teknik yorumları yapılmış..



    Ben konuya girerken bir sürü troll eğitimsiz seviyesiz mesajları bekliyordum..



    Tebrik ederim güzel haberler bunlar göğsümüzü kabartıyor tek korkum kameranın üstünde kullanılan mercek optik sabitleyici lazer ve pek çok parça normal olarak yurtdışından geliyordur ilerde gene mercek üreten yada diğer parçaları ithal eden firmalar bizim parçamız var o kamerada şurda burda kullanamassın demese bari..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T Square (T Square) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kötü komşu insanı mal sahibi yapar hesabı. Son zamanlardaki kötü olayların içinde biraz umut ışığı oluyor böyle şeyler. Umarım zamanla çok daha iyi şeyler yaparız. Ne kadar kendi kendimize yetersek o kadar refah seviyesi yüksek yaşarız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    isakoc (isa koç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cats 3 yıldır geliştiriliyor, sadece lazer işaretlemede mx %50 daha ince nokta işaretleme yapıyor ve kilosu 15 kg daha az, birde uzun yıllar üretildiği için fiyatı daha uygun. Biz kanada ambargo koymasada ilerleyen zamanlarda cats e geçecektik. Sadece en azından mx seviyesine gelene kadar geliştirmeye devam etmeyi tercih ettik. Ama kanada ambargo yapınca daha erken geçtik. 15 kg fazlalık az değil neredeyse bir mam-c bombası kadar yük demek. Neyse belki böylesi daha iyi oldu, en azından aktif kullanılırken geliştirmede eksiği daha iyi görür daha hızlı geliştiririz İnşallah.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayı gösterdiği kısım güzeldi :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    batar (barış atasayan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yurt dışından bu tür ürünler alınıyor çünkü sertifikasyonla uğraşılmadan, hemen kullanılabiliyor, yoksa tr nin de bu tür ürünleri üretmeye yetecek imkanları var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşallah dediğiniz gibi olur bunu can-ı gönlünden istiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    14359 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bayraktar, tb2 ve
    6 etiket daha bayraktar tb2 siha iha aselsan baykar Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor 5 gün Dell mini-LED aydınlatmalı 4K monitörünü duyurdu 5 gün The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı 5 gün Bir oyunda geçen Free Guy ve Agatha Christie’nin kitabından uyarlanan Nil’de Ölüm filmleri ertelendi 5 gün Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 5 gün 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 5 gün Cyberpunk 2077’deki ışın izleme efektleri, DXR uyumlu her kartta aktif edilebilecek 5 gün Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor 5 gün Spider-Man 3 filminden ilk görsel yayınlandı 5 gün Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı 5 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in inceleme puanları paylaşıldı 5 gün Ryzen 4000 işlemcili Huawei MateBook 14 Türkiye'de 5 gün Johnny Depp Fantastic Beasts serisinden ayrıldı 5 gün PS5 kontrolcüsü DualSense'in şarjı ne kadar gidiyor? İşte rakamlar 5 gün Apple, tedarikçilerinden 2.5 milyon Apple Silicon işlemcili MacBook üretmelerini istedi 5 gün Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması 5 gün Çinli Kandi K27, 8 bin dolarlık fiyatıyla Kaliforniya'daki en ucuz elektrikli araç olacak 5 gün İşte PlayStation 5'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor 5 gün Mcdodo mobil aksesuar markası Türkiye’de ürün gamını genişletiyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu Sonraki Ücretsiz dağıtılacak tabletlerin özellikleri belli oldu 5 gün Tesla Cybertruck'ın yeni versiyonu geliyor 5 gün DxOMark kablosuz hoparlör testlerine başladı 5 gün Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı 5 gün Ekim ayında 2. el otomobilde en çok ilan verilen marka ve modeller 5 gün PlayStation 5'in çıkış oyunu Godfall'un çıkış fragmanı yayınlandı 5 gün Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır 5 gün Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu 5 gün Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor 5 gün Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 5 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız