Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu

Tam Boyutta Gör

CATS’in işaretlediği hedefler başarıyla imha edildi ve sistem test edildi. Test atışlarında ROKETSAN menşeli MAM-L kullanıldı. CATS, ASELSAN tarafından halihazırda geliştirilmiş bir FLIR sistemi. Bu sistem Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen Anka SİHA/İHA'larda da kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir

Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

Baykar Savunma, CATS ile yapılan test atışının görüntülerini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Baykar Savunma Bayraktar TB3 adını verdiği yeni bir SİHA/İHA'nın da geliştirildiğini açıklamıştı. Bu SİHA/İHA'da da ASELSAN'ın geliştirdiği FLIR sistemi kullanılacak. Ayrıca TB3'de motor ve bazı ek parçalar da yerlileştirilerek TB2'de elde edilen yerlilik oranından çok daha fazlası elde edilecek.

Ayrıca Bkz. "Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak"

Baykar, TB3’lerde ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA’da TUSAŞ Motor Sanayi'nin (TEI) geliştirdiği PD170 motorunun kullanılacağını açıkladı. Bu motorun kullanılması ile birlikte TB3'ün ihracatının yapılması çok daha kolay olacak. SİHA/İHA'da en kritik teknolojiler arasında yer alan mühimmat, FLIR ve motor dahil olmak üzere pek çok elektronik sistem ve yapı yerli olarak geliştiriliyor.

https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1324666871627567109?s=20

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.