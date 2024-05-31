Bayraktar TB2 İHA yüksek manevra kabiliyetiyle dünyada bir ilk daha başardı!

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihinde otonom fıçı tonosu (Barrel Roll) gerçekleştiren ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Sahip olduğu manevra ve yapay zeka yeteneklerini kıvrak hareketlerle taçlandırmaya başladı. Bu özellik geliştirilerek düşman füzelerinden kaçış için kullanılabilir.

Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevra ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi. Bayraktar TB2’nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

Bayraktar TB2, test sırasında barrel roll hareketini üç kez denedi ve üçünde de bu hareketi başarıyla yapmayı başardı. Baykar'dan yapılan açıklamada bu hareketi yapan dünyadaki ilk SİHA olduğu vurgulandı.

800 bin uçuş saatini geride bıraktı

2014 yılında TSK envanterine giren ve dünyada yaklaşık 30 ülkede kullanılan Bayraktar TB2, 800 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı. Bayraktar TB2, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını elinde tutuyor.

Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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