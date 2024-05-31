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    Bayraktar TB2 İHA yüksek manevra kabiliyetiyle dünyada bir ilk daha başardı!

    Bayraktar TB2, yüksek manevra kabiliyeti gereken otonom Barrel Roll (fıçı tonosu) hareketini yapmayı başardı. Bayraktar TB2, dünyada bu hareketi yapan ilk SİHA oldu.
    Bayraktar TB2 İHA dünyada bir ilk daha başardı! Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihinde otonom fıçı tonosu (Barrel Roll) gerçekleştiren ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Sahip olduğu manevra ve yapay zeka yeteneklerini kıvrak hareketlerle taçlandırmaya başladı. Bu özellik geliştirilerek düşman füzelerinden kaçış için kullanılabilir.

    Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği bu manevra ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi. Bayraktar TB2’nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

    Bayraktar TB2, test sırasında barrel roll hareketini üç kez denedi ve üçünde de bu hareketi başarıyla yapmayı başardı. Baykar'dan yapılan açıklamada bu hareketi yapan dünyadaki ilk SİHA olduğu vurgulandı.

    800 bin uçuş saatini geride bıraktı

    2014 yılında TSK envanterine giren ve dünyada yaklaşık 30 ülkede kullanılan Bayraktar TB2, 800 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı. Bayraktar TB2, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını elinde tutuyor.

    Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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