Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu

- Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi uçtu
- ASELFLIR-500, Kanada'nın ambargasu sonrasında geliştirildi
- ASELFLIR-500 özellikleri
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Test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.
Geçtiğimiz Şubat ayında Baykar'ın büyük boyutlu insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı'ya ASELFLIR-500 entegre edildi. İlk atış testinde, deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etmeyi başardı.
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi uçtu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın ikinci prototipi PT-2 geçen hafta ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak gökyüzü ile buluştu.
Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar 25 uçuş testini başarıyla icra etti. Test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, birçok kez 30.000 feet irtifanın üzerinde uçarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testlerini de başarıyla geçti. Sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorundan güç alıyor. Bayraktar TB3, 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu yapacak.
ASELFLIR-500, Kanada'nın ambargasu sonrasında geliştirildi
Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.
ASELFLIR-500 özellikleri
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
- HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı
- ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
- Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla
- Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
- Küçük ve Hafif Sistem
- Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka
- Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri
- Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim
- Üstün Menzil Performansı
- Yüksek Performanslı HD IR Kamera
- Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme
- Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre
- 12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
- Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...