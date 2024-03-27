Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçtu

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 25'inci uçuş testini gerçekleştridi. Daha önce ASELSAN CATS ile uçuş yapan Bayraktar TB3 şimdi de ardından şimdi de ASELFLIR-500 elektro-optk sistem ile uçtu.

Test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Baykar'ın büyük boyutlu insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı'ya ASELFLIR-500 entegre edildi. İlk atış testinde, deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etmeyi başardı.

Bayraktar AKINCI ASELFLIR-500 ile hedefi başarıyla vurdu 1 ay önce eklendi

Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi uçtu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın ikinci prototipi PT-2 geçen hafta ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak gökyüzü ile buluştu.

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar 25 uçuş testini başarıyla icra etti. Test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3, birçok kez 30.000 feet irtifanın üzerinde uçarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testlerini de başarıyla geçti. Sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testleri de başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorundan güç alıyor. Bayraktar TB3, 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu yapacak.

ASELFLIR-500, Kanada'nın ambargasu sonrasında geliştirildi

Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.

ASELFLIR-500 özellikleri

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı

ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla

Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka

Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri

Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı HD IR Kamera

Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme

Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

“High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre

12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera

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