Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi

Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Bugün teslimat töreni yapıldı.

Bayraktar TB3 ve Kızılelma iniş-kalkış yapacak

Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG Anadolu, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranına sahip. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma gemi üzerine iniş-kalkış yapabilecek. Bayraktar TB3’ün kanatları katlanabildiği için alan tasarrufu sağlanacak. Ayrıca TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılacak.

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F-35B için tasarlanmıştı

F-35B modellerinde bulunan kısa mesafeden kalkış ve dikine iniş özellikleri sayesinde F-35B uçakları TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yapabilecekti. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması nedeniyle HÜRJET entegrasyonu tamamlanan kadar TCG Anadolu’ya sadece insansız hava araçları ve helikopterlere iniş kalkış yapacak.

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TCG Anadolu'nun SİHA kapasitesi ne kadar?

TCG Anadolu uçuş güvertesinde 11 SİHA veya 10 helikopter, hangarda ise 30 SİHA veya 19 helikopter taşıyacak. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek. TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Bayraktar Kızılelma bir testi daha başarıyla geçti 1 hf. önce eklendi

Tam yük ile 20,5 knot azami hıza çıkabilen TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 27,4 bin ton ağırlığa sahip. 1.223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane bulunuyor.

TCG Anadolu özellikleri

Ağırlık: 27,4 bin ton

Azami Hız: 20,5 ton

Ekonomik Hız: 16 knot

Uçuş Güvertesi alanı: 5.440 m2

Uçuş Güvertesi Kapasitesi: 11 SİHA veya 10 helikopter

Hangar Kapasitesi: 30 SİHA veya 19 helikopter

Araç Kapasitesi: 13 tank, 27 ZAHA, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork

Personel Kapasitesi: 1.223

Mekanize Çıkarma Gemisi Kapasitesi: 4

Uzunluk: 231 metre

Genişlik: 32 metre

Yükseklik: 58 metre

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