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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi

    TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimat töreni yapıldı. TCG Anadolu özellikleri haberimizde.                          
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    TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi: TCG Anadolu özellikleri Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Bugün teslimat töreni yapıldı.

    Bayraktar TB3 ve Kızılelma iniş-kalkış yapacak

    Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG Anadolu, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranına sahip. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma gemi üzerine iniş-kalkış yapabilecek. Bayraktar TB3’ün kanatları katlanabildiği için alan tasarrufu sağlanacak. Ayrıca TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılacak.

    TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi: TCG Anadolu özellikleri Tam Boyutta Gör

    F-35B için tasarlanmıştı

    F-35B modellerinde bulunan kısa mesafeden kalkış ve dikine iniş özellikleri sayesinde F-35B uçakları TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yapabilecekti. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması nedeniyle HÜRJET entegrasyonu tamamlanan kadar TCG Anadolu’ya sadece insansız hava araçları ve helikopterlere iniş kalkış yapacak.

    TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi: TCG Anadolu özellikleri Tam Boyutta Gör

    TCG Anadolu'nun SİHA kapasitesi ne kadar?

    TCG Anadolu uçuş güvertesinde 11 SİHA veya 10 helikopter, hangarda ise 30 SİHA veya 19 helikopter taşıyacak. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek. TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

    Tam yük ile 20,5 knot azami hıza çıkabilen TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 27,4 bin ton ağırlığa sahip. 1.223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane bulunuyor.

    TCG Anadolu özellikleri

    • Ağırlık: 27,4 bin ton
    • Azami Hız: 20,5 ton
    • Ekonomik Hız: 16 knot
    • Uçuş Güvertesi alanı: 5.440 m2
    • Uçuş Güvertesi Kapasitesi: 11 SİHA veya 10 helikopter
    • Hangar Kapasitesi: 30 SİHA veya 19 helikopter
    • Araç Kapasitesi: 13 tank, 27 ZAHA, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork
    • Personel Kapasitesi: 1.223
    • Mekanize Çıkarma Gemisi Kapasitesi: 4
    • Uzunluk: 231 metre
    • Genişlik: 32 metre
    • Yükseklik: 58 metre

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 39 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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