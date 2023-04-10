Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, TSK'ya teslim edildi

- Bayraktar TB3 ve Kızılelma iniş-kalkış yapacak
- F-35B için tasarlanmıştı
- TCG Anadolu'nun SİHA kapasitesi ne kadar?
- TCG Anadolu özellikleri
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Bayraktar TB3 ve Kızılelma iniş-kalkış yapacak
Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG Anadolu, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranına sahip. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma gemi üzerine iniş-kalkış yapabilecek. Bayraktar TB3’ün kanatları katlanabildiği için alan tasarrufu sağlanacak. Ayrıca TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılacak.
F-35B için tasarlanmıştı
F-35B modellerinde bulunan kısa mesafeden kalkış ve dikine iniş özellikleri sayesinde F-35B uçakları TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yapabilecekti. Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması nedeniyle HÜRJET entegrasyonu tamamlanan kadar TCG Anadolu’ya sadece insansız hava araçları ve helikopterlere iniş kalkış yapacak.
TCG Anadolu'nun SİHA kapasitesi ne kadar?
TCG Anadolu uçuş güvertesinde 11 SİHA veya 10 helikopter, hangarda ise 30 SİHA veya 19 helikopter taşıyacak. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek. TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.
Tam yük ile 20,5 knot azami hıza çıkabilen TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 27,4 bin ton ağırlığa sahip. 1.223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane bulunuyor.
TCG Anadolu özellikleri
- Ağırlık: 27,4 bin ton
- Azami Hız: 20,5 ton
- Ekonomik Hız: 16 knot
- Uçuş Güvertesi alanı: 5.440 m2
- Uçuş Güvertesi Kapasitesi: 11 SİHA veya 10 helikopter
- Hangar Kapasitesi: 30 SİHA veya 19 helikopter
- Araç Kapasitesi: 13 tank, 27 ZAHA, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork
- Personel Kapasitesi: 1.223
- Mekanize Çıkarma Gemisi Kapasitesi: 4
- Uzunluk: 231 metre
- Genişlik: 32 metre
- Yükseklik: 58 metre
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