Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2, 10 bin saat uçuş ile emekli oldu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin milli savunma projelerinden biri olan Bayraktar TB2 İHA’lardan S5 kuyruk numaralı model, 10 bin saatlik uçuş süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren S5, gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu ve Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında kullanılmak üzere yeni bir göreve devredildi.

İlk Bayraktar TB2 emekli oldu

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB2 S5, aktif hizmetini tamamladıktan sonra Baykar tarafından eğitim ve test uçuşlarında kullanılmaya devam edecek. Bu süreçte, İHA’nın gövde ömrü araştırmalarında rol alarak gelecekteki projelere katkı sağlaması hedefleniyor. Emekliye ayrılan S5’in yerine, Baykar’ın üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. T510, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

S5, görev süresi boyunca 750’den fazla sorti gerçekleştirerek çeşitli askeri operasyonlarda görev aldı. Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında aktif olarak yer aldı. Bayraktar TB2 S5’in hizmetten ayrılması nedeniyle Baykar’ın İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törende askeri yetkililer ve Baykar çalışanları hazır bulundu.

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Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye’nin İHA alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Org. Selçuk Bayraktaroğlu, konuşmasında Bayraktar TB-2’nin o dönem dışa bağımlı olan Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Bayraktaroğlu, bu İHA’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na terörle mücadele ve hudut güvenliğinde büyük avantajlar sağladığını, 383.000 saatlik rekor uçuş süresine ulaşıldığını ifade etti.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuşmasında Bayraktar TB2 İHA’nın Türk savunma sanayisine kattığı değeri ve bu süreçte yaşanan zorlukları vurguladı. Bayraktar, 2014 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren TB2’nin, Türk havacılığında irtifa rekoru kırdığını ve uzun süre havada kalarak önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Bayraktar, TB2’nin Türkiye’nin ilk silahlı insansız hava aracı olduğunu ve dünya savaş tarihinde paradigma değişikliğine vesile olduğunu söyledi.

Bayraktar TB2 ailesi Eylül 2024 itibariyle 900 bin saatlik uçuş süresine ulaşmış durumda, hedef ise 1 milyon uçuş saatine erişmek. Bayraktar TB2 ayrıca 27 bin 30 feet irtifaya çıkarak sınıfında Türkiye irtifa rekorunun da sahibi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalamış durumda.

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Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu