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    Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2, 10 bin saat uçuş ile emekli oldu

    Gökyüzünde 1 milyon saate yakın uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 filosunun 2014’te envantere giren S5 kuyruk numaralı üyesi, 10 bin saatlik uçuşun ardından emekli oldu.
    Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin milli savunma projelerinden biri olan Bayraktar TB2 İHA’lardan S5 kuyruk numaralı model, 10 bin saatlik uçuş süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren S5, gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu ve Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında kullanılmak üzere yeni bir göreve devredildi.

    İlk Bayraktar TB2 emekli oldu

    Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB2 S5, aktif hizmetini tamamladıktan sonra Baykar tarafından eğitim ve test uçuşlarında kullanılmaya devam edecek. Bu süreçte, İHA’nın gövde ömrü araştırmalarında rol alarak gelecekteki projelere katkı sağlaması hedefleniyor. Emekliye ayrılan S5’in yerine, Baykar’ın üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. T510, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

    S5, görev süresi boyunca 750’den fazla sorti gerçekleştirerek çeşitli askeri operasyonlarda görev aldı. Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında aktif olarak yer aldı. Bayraktar TB2 S5’in hizmetten ayrılması nedeniyle Baykar’ın İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törende askeri yetkililer ve Baykar çalışanları hazır bulundu. 

    Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye’nin İHA alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Org. Selçuk Bayraktaroğlu, konuşmasında Bayraktar TB-2’nin o dönem dışa bağımlı olan Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Bayraktaroğlu, bu İHA’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na terörle mücadele ve hudut güvenliğinde büyük avantajlar sağladığını, 383.000 saatlik rekor uçuş süresine ulaşıldığını ifade etti.

    Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu Tam Boyutta Gör

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuşmasında Bayraktar TB2 İHA’nın Türk savunma sanayisine kattığı değeri ve bu süreçte yaşanan zorlukları vurguladı. Bayraktar, 2014 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren TB2’nin, Türk havacılığında irtifa rekoru kırdığını ve uzun süre havada kalarak önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Bayraktar, TB2’nin Türkiye’nin ilk silahlı insansız hava aracı olduğunu ve dünya savaş tarihinde paradigma değişikliğine vesile olduğunu söyledi.

    Bayraktar TB2 ailesi Eylül 2024 itibariyle 900 bin saatlik uçuş süresine ulaşmış durumda, hedef ise 1 milyon uçuş saatine erişmek. Bayraktar TB2 ayrıca 27 bin 30 feet irtifaya çıkarak sınıfında Türkiye irtifa rekorunun da sahibi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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