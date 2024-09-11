Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2, 10 bin saat uçuş ile emekli oldu

İlk Bayraktar TB2 emekli oldu
S5, görev süresi boyunca 750’den fazla sorti gerçekleştirerek çeşitli askeri operasyonlarda görev aldı. Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında aktif olarak yer aldı. Bayraktar TB2 S5’in hizmetten ayrılması nedeniyle Baykar’ın İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törende askeri yetkililer ve Baykar çalışanları hazır bulundu.
Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye’nin İHA alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Org. Selçuk Bayraktaroğlu, konuşmasında Bayraktar TB-2’nin o dönem dışa bağımlı olan Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Bayraktaroğlu, bu İHA’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na terörle mücadele ve hudut güvenliğinde büyük avantajlar sağladığını, 383.000 saatlik rekor uçuş süresine ulaşıldığını ifade etti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, konuşmasında Bayraktar TB2 İHA’nın Türk savunma sanayisine kattığı değeri ve bu süreçte yaşanan zorlukları vurguladı. Bayraktar, 2014 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren TB2’nin, Türk havacılığında irtifa rekoru kırdığını ve uzun süre havada kalarak önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Bayraktar, TB2’nin Türkiye’nin ilk silahlı insansız hava aracı olduğunu ve dünya savaş tarihinde paradigma değişikliğine vesile olduğunu söyledi.
Bayraktar TB2 ailesi Eylül 2024 itibariyle 900 bin saatlik uçuş süresine ulaşmış durumda, hedef ise 1 milyon uçuş saatine erişmek. Bayraktar TB2 ayrıca 27 bin 30 feet irtifaya çıkarak sınıfında Türkiye irtifa rekorunun da sahibi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.