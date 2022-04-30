Bayram tatilinde izlenebilecek film ve dizi önerileri | SinemaHaber

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SinemaHaber'in bu bölümünde sizler için bayramda izleyebileceğiniz dizi ve film tavsiyelerinde bulunduk. Yapımlar arasında aile ile izleyebileceğiniz yapımlar da bulunuyor. Tavsiyelerimiz Netflix, BluTV ve Amazon Prime Video platformları için.

Ayrıca videomuzun başında geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın Türkiye için başlattığı kampanyadan da bahsettik. Detayları videomuzda bulabilirsiniz.

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Bayram tatilinde izlenebilecek film ve dizi önerileri