Steam Cüzdanı'na para ekleme limitleri değişti: En düşük 40 TL

PC oyunculuğunun temel taşlarından birisi olan Steam'de bildiğiniz gibi oyun satın alabildiğiniz gibi hesabınıza para da ekleyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde de para ekleme limitleri değiştirildi.
En Düşük 40 TL
Steam geçtiğimiz saatlerde bir güncellemeyle Türkiye'de cüzdana para ekleme limitlerini değiştirdi. Normalde Steam'de cüzdanınıza en az 20 TL, en fazla da 300 TL ekleyebiliyordunuz. Ancak yeni güncelleme ile birlikte alt limit 40 TL, üst limit 800 TL oldu. Seçenekler şu şekilde:
- 40,00 TL
- 80,00 TL
- 200,00 TL
- 400,00 TL
- 800,00 TL
Valve'in bu güncellemesinin sebebi tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle dolar kuru sebebiyle oyunlardaki fiyat artışı diyebiliriz. Oyunfiyatlarının Steam'de bile 600 TL'ye çıkması ile birlikte büyük bir ihtimalle Steam oyuncuların birkaç kez bakiye eklemesini engellemek için limitleri arttırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.