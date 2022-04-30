Steam Cüzdanı'na para ekleme limitleri değişti: En düşük 40 TL

Tam Boyutta Gör

PC oyunculuğunun temel taşlarından birisi olan Steam'de bildiğiniz gibi oyun satın alabildiğiniz gibi hesabınıza para da ekleyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz saatlerde de para ekleme limitleri değiştirildi.

En Düşük 40 TL

Steam geçtiğimiz saatlerde bir güncellemeyle Türkiye'de cüzdana para ekleme limitlerini değiştirdi. Normalde Steam'de cüzdanınıza en az 20 TL, en fazla da 300 TL ekleyebiliyordunuz. Ancak yeni güncelleme ile birlikte alt limit 40 TL, üst limit 800 TL oldu. Seçenekler şu şekilde:

40,00 TL

80,00 TL

200,00 TL

400,00 TL

800,00 TL

Blizzard'ın dijital platformu Battle.net'e Türk Lirası geliyor 19 sa. önce eklendi

Valve'in bu güncellemesinin sebebi tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle dolar kuru sebebiyle oyunlardaki fiyat artışı diyebiliriz. Oyunfiyatlarının Steam'de bile 600 TL'ye çıkması ile birlikte büyük bir ihtimalle Steam oyuncuların birkaç kez bakiye eklemesini engellemek için limitleri arttırdı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam Cüzdanı'na para ekleme limitleri değişti