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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilini kapsayan 15-23 Haziran 2024 tarihlerinde tüm zamanların en yüksek elektrikli araç şarj işlemi gerçekleşti.

15-23 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde elektrikli araçlar için 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak toplam 140 bin 935 saat şarj dolumu yapıldı. Şarj dolum rekoru kırıldı.

Şarj için 9 günlük süreçte toplam 3,6 milyon kilovatsaatlik elektrik üretildi. Bayram tatili öncesi 6-14 Haziran döneminde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 15-23 Haziran döneminde göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Bu dönemde şarj işlemi sayısında da yüzde 6,3'lük artış kaydedildi.

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Türkiye’de elektrikli araçlar için şarj soketi sayısı 19 bin 761’e yükseldi. Bunlardan 7 bin 122 tanesi DC, 12 bin 639 tanesi AC şarjı destekliyor. Elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 7 bin 175'e ulaştı. Türkiye genelindeki tüm şarj istasyonları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden görülebiliyor. İstasyonların konumları, soket sayıları, soket tipi, soket güçü, şarj fiyatı ve ödeme yöntemleri görülebiliyor.

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Bayramda elektrikli araç şarj rekoru kırıldı