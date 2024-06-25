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    Bayramda elektrikli araç şarj rekoru kırıldı

    Elektrikli araçlardaki artışla beraber 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde elektrikli otomobilleriyle seyahat eden yolcu sayısında artış yaşandı. Bu artışla beraber şarj rekoru kırıldı.
    Bayramda elektrikli araç şarj rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilini kapsayan 15-23 Haziran 2024 tarihlerinde tüm zamanların en yüksek elektrikli araç şarj işlemi gerçekleşti.

    15-23 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde elektrikli araçlar için 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak toplam 140 bin 935 saat şarj dolumu yapıldı. Şarj dolum rekoru kırıldı.

    Şarj için 9 günlük süreçte toplam 3,6 milyon kilovatsaatlik elektrik üretildi. Bayram tatili öncesi 6-14 Haziran döneminde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 15-23 Haziran döneminde göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Bu dönemde şarj işlemi sayısında da yüzde 6,3'lük artış kaydedildi.

    Türkiye’de elektrikli araçlar için şarj soketi sayısı 19 bin 761’e yükseldi. Bunlardan 7 bin 122 tanesi DC, 12 bin 639 tanesi AC şarjı destekliyor. Elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 7 bin 175'e ulaştı. Türkiye genelindeki tüm şarj istasyonları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden görülebiliyor. İstasyonların konumları, soket sayıları, soket tipi, soket güçü, şarj fiyatı ve ödeme yöntemleri görülebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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