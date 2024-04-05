Bayramda TV+’ın kanalları herkese açık: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ücretsiz!

Bir başka kampanyada ise TV+’a katılacak yeni üyelere 7 gün ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında TV+’a gelen kullanıcılar, geldikleri günden itibaren 7 gün boyunca TV+’taki tüm içeriği ücretsiz olarak izleyebilecek.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları herkese açık
9-11 Nisan tarihlerinde Şamiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynanacak. Bayram boyunca tüm kanalların açık olması sayesinde tüm TV+ kullanıcıları Exxen TV aracılığıyla Real Madrid- Manchester City ve Barcelona-PSG maçlarını izleme imkanı bulacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen- Fiorentina ile Liverpool - Atalanta maçları izlenebilecek. Ayrıca futbol severler 13 Nisan’daki Mallorca-Real Madrid, Cadız-Barcelona ve Torino-Juventus maçlarını S Sport kanallarından ücretsiz olarak izleyebilecek.
Son aylarda TV+’ın dizi ve film kütüphanesine oldukça iddialı yapımlar eklendi. HBO yapımı 'Game of Thrones’, ‘True Detective’, ‘Chernobly’ ve ‘Sopranos’ dizileri TV+ kütüphanesinde yer alıyor. Başrolünde Giancarlo Esposito’nun rol aldığı ‘Parish’ dizisi ABD ile aynı anda TV+’ta yayınlanıyor. İlk bölüm 1 Nisan’da yayınlandı. 12 Nisan’da ise ‘Gray’ dizisinin ve Ben Affleck ve Alice Brage‘nın başrollerinde olduğu ‘Hypnotic’ adlı aksiyon gerilim filmi TV+ kütüphanesine eklenecek. Bayram tatili boyunca tüm dizi, film ve belgeseller tüm TV+ üyelerine açık olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...