Bayramda TV+’ın kanalları herkese açık: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ücretsiz!

Tam Boyutta Gör Turkcell’den yapılan açıklamaya göre TV+ platformundaki tüm kanallar ve içerikler Ramazan Bayramı boyunca tüm kullanıcılara açık olacak. TV+ Premium paketinde bulunan TV kanalları, diziler, filmler ve belgeseller tüm TV+ aboneleri tarafından seyredilebilecek

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Bir başka kampanyada ise TV+’a katılacak yeni üyelere 7 gün ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında TV+’a gelen kullanıcılar, geldikleri günden itibaren 7 gün boyunca TV+’taki tüm içeriği ücretsiz olarak izleyebilecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları herkese açık

9-11 Nisan tarihlerinde Şamiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynanacak. Bayram boyunca tüm kanalların açık olması sayesinde tüm TV+ kullanıcıları Exxen TV aracılığıyla Real Madrid- Manchester City ve Barcelona-PSG maçlarını izleme imkanı bulacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen- Fiorentina ile Liverpool - Atalanta maçları izlenebilecek. Ayrıca futbol severler 13 Nisan’daki Mallorca-Real Madrid, Cadız-Barcelona ve Torino-Juventus maçlarını S Sport kanallarından ücretsiz olarak izleyebilecek.

Son aylarda TV+’ın dizi ve film kütüphanesine oldukça iddialı yapımlar eklendi. HBO yapımı 'Game of Thrones’, ‘True Detective’, ‘Chernobly’ ve ‘Sopranos’ dizileri TV+ kütüphanesinde yer alıyor. Başrolünde Giancarlo Esposito’nun rol aldığı ‘Parish’ dizisi ABD ile aynı anda TV+’ta yayınlanıyor. İlk bölüm 1 Nisan’da yayınlandı. 12 Nisan’da ise ‘Gray’ dizisinin ve Ben Affleck ve Alice Brage‘nın başrollerinde olduğu ‘Hypnotic’ adlı aksiyon gerilim filmi TV+ kütüphanesine eklenecek. Bayram tatili boyunca tüm dizi, film ve belgeseller tüm TV+ üyelerine açık olacak.

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Bayramda TV+’ın kanalları herkese açık: Şampiyonlar Ligi ücretsiz