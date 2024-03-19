Honor, Marvel imzalı Bluetooth hoparlörünü tanıttı: 30 Watt ses çıkışı ve 12 saat pil ömrü

Tam Boyutta Gör Honor, dün Çin'de düzenlenen lansman etkinliğinde Honor Band 9 ve Watch GS 4'ün lansmanının yanı sıra, Marvel ile işbirliği içinde geliştirdiği taşınabilir bir hoparlör de tanıttı.

Tam Boyutta Gör Marvel Portable Bluetooth Speaker Pro olarak adlandırılan hoparlör, güçlü baslara ve 360° surround ses deneyimi sağlayan 30W ses çıkışına sahip. Hoparlörün yekpare metal tasarımı sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda hoparlörün sağlamlığına da katkıda bulunuyor. Hoparlör aynı zamanda toza ve suya karşı dayanıklılık için IP67 sertifikasına da sahip. Bu, şiddetli yağmura ve hatta anlık suya batırılmaya bile dayanabileceği anlamına geliyor.

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Hoparlörde bir adet sesli asistan tuşu da yer alıyor. Üç saat kullanılmadığında otomatik kapanma özelliğine sahip Marvel Portable Bluetooth Speaker Pro, 12 saatlik uzun pil ömrü sunuyor. Hoparlörün Çin'deki satış fiyatı ise 55 dolar.

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Honor, Marvel imzalı Bluetooth hoparlörünü tanıttı: 30 W gücünde