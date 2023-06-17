Beats Studio Buds+ ülkemizde satışta

Beats Studio Buds+ satışa çıktı
Beats Studio Buds+ tam kablosuz kulaklık modeli sapsız tasarım ve şeffaf kutusu ile dikkat çekiyor. Yeni dinamik sürücüsü kaliteli ses sunarken büyüyen mikrofonlar da görüşme esnasında berraklık sağlıyor.
Orijinal modelden 1.6 kat daha güçlü olan aktif gürültü engelleme şeffaf modda 2 kat daha verimli. Spatial Audio for Dolby Atmos yanında Hey Siri, Cihazı Bul, Google Fast Pair ve Audio Switch destekleri mevcut.
Kulaklık tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabiliyor ve kutusu ile 36 saate çıkıyor. Hızlı şarj ile 5 dakikada 1 saatlik süre kazanılıyor. Beats Studio Buds+ kulaklık modeli 5599TL fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi