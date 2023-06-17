Beats Studio Buds+ ülkemizde satışta

Tam Boyutta Gör Apple’ın mayıs ayında tanıtımını yaptığı Beats markasının yeni kulaklığı Beats Studio Buds+ satışa çıkıyor. Yükselen döviz kurları nedeniyle kulaklık da yüksek bir fiyat etiketine sahip ancak daha da yükselebilir.

Beats Studio Buds+ satışa çıktı

Beats Studio Buds+ tam kablosuz kulaklık modeli sapsız tasarım ve şeffaf kutusu ile dikkat çekiyor. Yeni dinamik sürücüsü kaliteli ses sunarken büyüyen mikrofonlar da görüşme esnasında berraklık sağlıyor.

Beats Studio Buds Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Orijinal modelden 1.6 kat daha güçlü olan aktif gürültü engelleme şeffaf modda 2 kat daha verimli. Spatial Audio for Dolby Atmos yanında Hey Siri, Cihazı Bul, Google Fast Pair ve Audio Switch destekleri mevcut.

Kulaklık tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabiliyor ve kutusu ile 36 saate çıkıyor. Hızlı şarj ile 5 dakikada 1 saatlik süre kazanılıyor. Beats Studio Buds+ kulaklık modeli 5599TL fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Beats Studio Buds Plus Türkiye fiyatı belli oldu