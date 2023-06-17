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    Beats Studio Buds+ ülkemizde satışta

    Şeffaf kutusu ve çok daha verimli gürültü engelleme özelliği ile dikkat çeken Beats Studio Buds+ tam kablosuz kulaklık modelinin Türkiye fiyatı belli oldu.      
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    Beats Studio Buds Plus Tam Boyutta Gör
    Apple’ın mayıs ayında tanıtımını yaptığı Beats markasının yeni kulaklığı Beats Studio Buds+ satışa çıkıyor. Yükselen döviz kurları nedeniyle kulaklık da yüksek bir fiyat etiketine sahip ancak daha da yükselebilir.

    Beats Studio Buds+ satışa çıktı

    Beats Studio Buds+ tam kablosuz kulaklık modeli sapsız tasarım ve şeffaf kutusu ile dikkat çekiyor. Yeni dinamik sürücüsü kaliteli ses sunarken büyüyen mikrofonlar da görüşme esnasında berraklık sağlıyor.

    Orijinal modelden 1.6 kat daha güçlü olan aktif gürültü engelleme şeffaf modda 2 kat daha verimli. Spatial Audio for Dolby Atmos yanında Hey Siri, Cihazı Bul, Google Fast Pair ve Audio Switch destekleri mevcut.

    Kulaklık tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabiliyor ve kutusu ile 36 saate çıkıyor. Hızlı şarj ile 5 dakikada 1 saatlik süre kazanılıyor. Beats Studio Buds+ kulaklık modeli 5599TL fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor olacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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