iPhone 15’in Type C kabloları özel olacak! Uyumsuz kabloların şarj hızı düşürülecek

Apple'ın iPhone 15 serisi, resmi olarak yalnızca Apple'ın kendi Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanan USB-C aksesuarlarını destekleyecek ve bu da Apple tarafından onaylanmayan aksesuarların işlevselliğini potansiyel olarak sınırlayacak.
iPhone 15 şarj kabloları sertifikalı olacak
Apple'ın iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını USB C / Type C ile değiştireceği güçlü bir şekilde iddia ediliyor ki zaten Avrupa için bu değişim zorunluluk haline gelmiş durumda. Çin’den gelen yeni raporlar ise USB’ye rağmen Apple’ın Lightning benzeri bir kimlik doğrulama çipini kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Bu arada USB C portuna sahip yeni nesil iPad’lerde böyle bir sınırlama veya bir çipin olmadığını da söyleyelim.
Sertifikasız kabloların şarj hızı sınırlanacak
Bu avantajlar hoş gibi görünse de ShrimpApplePro, Apple’ın MFi onaylı olmayan aksesuarlarda veri aktarım ve şarj hızını yazılımla sınırlayacağını iddia ediyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki USB C bağlantı noktası Lightning/USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalırken daha yüksek aktarım hızları iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine özel olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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