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    iPhone 15’in Type C kabloları özel olacak! Uyumsuz kabloların şarj hızı düşürülecek

    Apple, halihazırda Lightning kablolarında olduğu gibi benzer bir sınırlandırmayı iPhone 15’te bulunacak olan Type C portuna da getiriyor. iPhone 15’in USB C aksesuarları özel olacak.
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    Beklenen oldu: iPhone 15’in Type C kabloları özel olacak! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi iPhone 14 serisinde veya önceki nesillerde olan Lightning portu bazı sertifikaları gerekli kılıyordu. Bu sertifikalara sahip olmayan kablolar, aksesuarlar ya hiç çalışmıyor ya da tam özellikler kullanılamıyordu. Apple, iPhone 15 serisi ile Android camiasında standart olan Type C portuna geçiş yapıyor ancak yine kablolar ve aksesuarlar özel olacak.

    Apple'ın iPhone 15 serisi, resmi olarak yalnızca Apple'ın kendi Made for iPhone (MFi) programı tarafından onaylanan USB-C aksesuarlarını destekleyecek ve bu da Apple tarafından onaylanmayan aksesuarların işlevselliğini potansiyel olarak sınırlayacak.

    iPhone 15 şarj kabloları sertifikalı olacak

    Beklenen oldu: iPhone 15’in Type C kabloları özel olacak! Tam Boyutta Gör
    2012'de kullanıma sunulduğundan bu yana, birinci taraf ve MFi sertifikalı Lightning bağlantı noktaları ve konektörler, bağlantıya dahil olan parçaların orijinalliğini onaylayan küçük bir tümleşik devre içeriyordu. Örneğin, MFi onaylı olmayan üçüncü taraf şarj kabloları kullanıldığında bağlı olan Apple cihazlarında "Bu aksesuar desteklenmiyor" uyarısı yapılıyordu.

    Apple'ın iPhone 15 modellerinde Lightning bağlantı noktasını USB C / Type C ile değiştireceği güçlü bir şekilde iddia ediliyor ki zaten Avrupa için bu değişim zorunluluk haline gelmiş durumda. Çin’den gelen yeni raporlar ise USB’ye rağmen Apple’ın Lightning benzeri bir kimlik doğrulama çipini kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Bu arada USB C portuna sahip yeni nesil iPad’lerde böyle bir sınırlama veya bir çipin olmadığını da söyleyelim.

    Sertifikasız kabloların şarj hızı sınırlanacak

    Beklenen oldu: iPhone 15’in Type C kabloları özel olacak! Tam Boyutta Gör
    Ek olarak, Apple sızıntılarıyla bilinen ShrimpApplePro, Foxconn'un MFi sertifikalı USB C aksesuarlarının toplu üretimine başladığını aktardı. Kimlik doğrulama çipi, müşterileri orijinal iPhone çevre birimleri satın almaya teşvik ederken, Apple ise MFi onaylı aksesuarlar için bir komisyon alıyor. MFi programı, sahte ve potansiyel olarak tehlikeli aksesuarların ortaya çıkarılmasını da kolaylaştırıyor.

    Bu avantajlar hoş gibi görünse de ShrimpApplePro, Apple’ın MFi onaylı olmayan aksesuarlarda veri aktarım ve şarj hızını yazılımla sınırlayacağını iddia ediyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki USB C bağlantı noktası Lightning/USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalırken daha yüksek aktarım hızları iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine özel olacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    1390 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone 15 ve
    4 etiket daha iphone 15 pro usb-c type-c Teknoloji Haberleri
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