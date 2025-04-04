Sony BRAVIA 8 II duyuruldu: QD-OLED ekran, yapay zekâ ve PS5 desteğiyle geliyor

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Sony, yeni nesil üst düzey televizyonu BRAVIA 8 II ile sahneye çıkıyor. Şirketin A95L modelinin yerini alan bu QD-OLED ekranlı TV, hem sinema severlere hem de oyunculara hitap ediyor. 55 ve 65 inçlik iki modelle gelen BRAVIA 8 II, kendi ışığını yayan milyonlarca pikseliyle zengin renkler ve derin siyahlar sunuyor.

Sony’nin gelişmiş XR işlemcisi yapay zekâ desteğiyle görüntüyü sahneye göre optimize ediyor. HD içerikleri daha keskin hale getiren XR Clear Image, özellikle eski videolarda fark yaratıyor. Renk tarafında ise QD-OLED panelin yanında XR Triluminos Max teknolojisi görev alıyor; bu sayede renkler çok daha doğal ve canlı görünüyor.

Ses konusunda da iddialı olan modelde, ekran aynı zamanda hoparlör görevi görüyor. Acoustic Surface Audio+ teknolojisiyle ses, doğrudan görüntüden geliyor. Voice Zoom 3 ile diyaloglar netleşiyor. Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced destekleriyle ses deneyimi iyice derinleşiyor. BRAVIA Theater sistemleriyle birlikte kullanıldığında ses-görüntü uyumu üst seviyeye çıkıyor.

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Google TV altyapısıyla gelen cihaz, Apple AirPlay 2 ve Google Cast desteğine sahip. Netflix, Prime Video ve Sony Pictures Core’a özel görüntü modları da mevcut. IMAX Enhanced içerikler doğrudan Sony Pictures Core uygulamasından izlenebiliyor.

Oyunseverler için de iyi haberler var. BRAVIA 8 II, PlayStation 5 ile otomatik HDR ayarları, oyun türüne göre görüntü modları ve özel bir oyun menüsü sunuyor. Cihazın sade ve şık tasarımı, ses sistemleriyle uyumlu bir standla tamamlanıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak sunulan BRAVIA Cam, kullanıcı konumuna göre görüntü ve sesi ayarlayabiliyor, hareketle kontrol ve çocuk uyarıları gibi ek işlevler getiriyor. Fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler ise 2025 baharında netlik kazanacak.

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Sony BRAVIA 8 II duyuruldu: İşte özellikleri