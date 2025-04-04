Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony BRAVIA 8 II duyuruldu: QD-OLED ekran, yapay zekâ ve PS5 desteğiyle geliyor

    Sony, yeni televizyon modeli BRAVIA 8 II’yi resmen duyurdu. QD-OLED ekran teknolojisi, yapay zekâ destekli görüntü ve ses iyileştirmeleriyle dikkat çeken cihaz, sinema ve oyunseverlere hitap ediyor.

    Sony BRAVIA 8 II duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Sony, yeni nesil üst düzey televizyonu BRAVIA 8 II ile sahneye çıkıyor. Şirketin A95L modelinin yerini alan bu QD-OLED ekranlı TV, hem sinema severlere hem de oyunculara hitap ediyor. 55 ve 65 inçlik iki modelle gelen BRAVIA 8 II, kendi ışığını yayan milyonlarca pikseliyle zengin renkler ve derin siyahlar sunuyor.

    Sony’nin gelişmiş XR işlemcisi yapay zekâ desteğiyle görüntüyü sahneye göre optimize ediyor. HD içerikleri daha keskin hale getiren XR Clear Image, özellikle eski videolarda fark yaratıyor. Renk tarafında ise QD-OLED panelin yanında XR Triluminos Max teknolojisi görev alıyor; bu sayede renkler çok daha doğal ve canlı görünüyor.

    Ses konusunda da iddialı olan modelde, ekran aynı zamanda hoparlör görevi görüyor. Acoustic Surface Audio+ teknolojisiyle ses, doğrudan görüntüden geliyor. Voice Zoom 3 ile diyaloglar netleşiyor. Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced destekleriyle ses deneyimi iyice derinleşiyor. BRAVIA Theater sistemleriyle birlikte kullanıldığında ses-görüntü uyumu üst seviyeye çıkıyor.

    Google TV altyapısıyla gelen cihaz, Apple AirPlay 2 ve Google Cast desteğine sahip. Netflix, Prime Video ve Sony Pictures Core’a özel görüntü modları da mevcut. IMAX Enhanced içerikler doğrudan Sony Pictures Core uygulamasından izlenebiliyor.

    Oyunseverler için de iyi haberler var. BRAVIA 8 II, PlayStation 5 ile otomatik HDR ayarları, oyun türüne göre görüntü modları ve özel bir oyun menüsü sunuyor. Cihazın sade ve şık tasarımı, ses sistemleriyle uyumlu bir standla tamamlanıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak sunulan BRAVIA Cam, kullanıcı konumuna göre görüntü ve sesi ayarlayabiliyor, hareketle kontrol ve çocuk uyarıları gibi ek işlevler getiriyor. Fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili bilgiler ise 2025 baharında netlik kazanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    A
    Alperenylmzk 18 saat önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eğitim harcamalarına taksit yapan bankalar 312 nerenin kodu acer aspire 5742g dsg şanzıman yağı parfüm önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum