Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor

Hem Star Wars markasının hem de oun dünyasının en iyi yapımlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic'in yenisi geliştiriliyor gibi duruyor.

Birkaç yıldır Star Wars Knights of the Old Republic'in remake'inin yapıldığına dair söylentiler çıkıp duruyordu ancak şimdiki söylenti, gerçek olma ihtimali bir hayli fazla olan bir söylenti ve remake değil yeni bir oyun için çıktı. Son birkaç gün içerisidne birden fazla güvenilir kaynaktan yeni bir oyunun geliştirildiği haberleri yayılıyor. Hatta geliştirici EA değil.

Normalde Star Wars'un oyun hakları uzun bir süredir EA'deydi ancak EA bunu oyuncuların istediği şekilde kullanmadı. Ardından da Star Wars'un oyun hakları birkaç farklı stüdyoya verildi. Hatta Ubisoft şu anda bir açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor.

Şu anda geliştirildiği söylenen yeni Star Wars Knights of the Old Republic oyunun geliştiricisi ise açıklanmadı ancak EA değil. Hatta Jason Schreier'ın dediğine göre hiç tahmin edemeyeceğimiz bir stüdyo geliştiriyor yeni oyunu. Star Wars Knights of the Old Republic'in üst düzey bir oyun olduğunu söyleyebiliriz, bu yüzden büyük merakla bekliyoruz yeni oyunu.

