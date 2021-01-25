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    Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor

    Birkaç farklı güçlü kaynağa göre şu an için ismi belli olmayan bir stüdyo Star Wars Knights of the Old Republic'in yenisini geliştiriyor. Söylenenlere göre hiç beklenmeyen bir stüdyo.
    53 dk.
    204
    20
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor
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    Hem Star Wars markasının hem de oun dünyasının en iyi yapımlarından biri olan Star Wars Knights of the Old Republic'in yenisi geliştiriliyor gibi duruyor.

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    Birkaç yıldır Star Wars Knights of the Old Republic'in remake'inin yapıldığına dair söylentiler çıkıp duruyordu ancak şimdiki söylenti, gerçek olma ihtimali bir hayli fazla olan bir söylenti ve remake değil yeni bir oyun için çıktı. Son birkaç gün içerisidne birden fazla güvenilir kaynaktan yeni bir oyunun geliştirildiği haberleri yayılıyor. Hatta geliştirici EA değil.

    Normalde Star Wars'un oyun hakları uzun bir süredir EA'deydi ancak EA bunu oyuncuların istediği şekilde kullanmadı. Ardından da Star Wars'un oyun hakları birkaç farklı stüdyoya verildi. Hatta Ubisoft şu anda bir açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor. 

    Şu anda geliştirildiği söylenen yeni Star Wars Knights of the Old Republic oyunun geliştiricisi ise açıklanmadı ancak EA değil. Hatta Jason Schreier'ın dediğine göre hiç tahmin edemeyeceğimiz bir stüdyo geliştiriyor yeni oyunu. Star Wars Knights of the Old Republic'in üst düzey bir oyun olduğunu söyleyebiliriz, bu yüzden büyük merakla bekliyoruz yeni oyunu.



    https://www.dualshockers.com/knight-of-the-old-republic-developed-outside-of-ea/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    21 dakika önce
    6
    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kraaz (Altan CAN) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üst düzey derler ise bilin ki, .oktan bir oyun geliyor.
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    hamza5806 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umutlanmak istemiyorum
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    r0ket (cumali cumcum) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    hiç tahmin edemeyeceğiniz diye tanıtılıyorsa from software dır.
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