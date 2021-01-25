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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox'ın 2021 yılında yayınlanacak olan henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha var

    Bu nesilde oyunlar açısından daha iddialı olduğunu söyleyen Xbox'ın henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha olduğu söyleniyor. hatta bu oyunlar bu yıl içerisinde çıkacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox'ın 2021 yılında yayınlanacak olan henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha var
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    Geçtiğimiz nesilde ne yazık ki Xbox oyun açısından PlayStation'a göre biraz daha sönük kaldı. Ancak Xbox başkanı Phil Spencer, bu neslin Xbox açısından çok daha fazla oyunlu olacağını açıklamıştı. Son çıkan söylenti de insanları biraz daha heyecanlandırıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin büyük yamasına rağmen çökme sorunları ve görevlerdeki hatalar devam ediyor"

    Xbox'ın direktörlerinden Dave Morgan'ın LınkedIn hesabına göre şu anda Xbox Game Studio henüz duyurulmamış bir AAA açık dünya projesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca Xbox tarafından satın alınan Compulsion Games'in de şu anda duyurulmamış bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Stüdyo geçtiğimiz süreçte bir yazar için iş ilanı yayınlamıştı.

    Bu oyunlarla bir bağlantısı var mı bilinmiyor ancak Windows Central'dan Jez Corden, geçtiğimiz günlerde bir podcast'e katıldı ve orada Xbox için 2021'de çıkış yapacak olan duyurulmamış iki büyük oyunun daha bulunduğunu söyledi. Bu oyunların ne olduğu elbette bilinmiyor ancak tahminler Forza Horizon 5 ve Fallout New Vegas 2.

    Forza Horizon 5'in geliştirildiğine dair söylentiyi daha önce sizlere aktarmıştık. New Vegas 2 söylentileri de bir süredir devam ediyor ancak söylentilerin destekleneceği bir kaynak olmuyor. Xbox geçtiğimiz haftalarda da bu yıl içerisinde çıkacak olan oyunlarını paylaşmıştı ancak henüz duyurulmamış oyunların olduğunu da not olarak eklemişti.



    https://www.dualshockers.com/xbox-game-studios-released-two-titles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fatic (Fatih Karacan) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Horizon 5 umarım devasa bir harita ile gelir.Eski oyunun en büyük dezavantajı harita.
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