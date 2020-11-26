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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası

    Streaming servis ya da video akış hizmeti olarak geçen internetten dizi film izleme platformlarının Türkiye'deki üçüncü çeyreğinin istatistikleri paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası
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    Netflix'in yükselen popülerliği sayesinde bildiğiniz gibi birçok şirket streaming, yani video akış platformu açmaya başladı. Türkiye'de bu tarz platformlar arasında en ünlü olan yerli platform ise BluTV.

    Ayrıca Bkz. "Batman'i andırması ile popüler olan Türk dizisi Akıncı'dan yeni fragman paylaşıldı"

    Özellikle Mart ayından bu yana salgın dolayısıyla çoğu insan eve kapanmak zorunda kaldı ve Netflix, BluTV gibi platformların kullancısı bariz bir şekilde arttı. Hatta bu dönemde Netflix, piyasa değeri bakımından Disney'i geride bıraktı. Bugün, video akış hizmetlerinin bu kadar artmasının ve bizlerin bu kadar hayatına girmiş olmasının en büyük pay sahiplerinden biri de Netflix. 

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    Ülkemize baktığımızda ise JustWatch'ın verilerine göre Türkiye'de pazar payı konusunda BluTV'nin Netflix'in önünde olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi BluTV %42'lik bir paya sahipken, Netflix'in payı %24.

    BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası
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    Bu tablo aslında fazlasıyla kafa karıştıcı bir tablo. Daha önceden açıklanan abone sayılarına göre Netflix ve BluTV'nin neredeyse aynı seviyede olması lazım ya da Netflix'in önde olması lazım. Ancak bu tabloya baktığımızda BluTV'nin yaklaşık 1.5 kat önde olduğunu görüyoruz.

    Burada bir diğer husus ise BluTV'nin yalnızca tek bir kişinin kullanmasına izin veriyor olması, Netflix'in ise aile hesabı ile 4 kişiye kadar destek vermesi. Bu durum sebebiyle de BluTV, Netflix'in önüne geçmiş gibi gözüküyor olabilir.

    Tablonun geri kalanına baktığımızda ise daha ülkemizde resmi olarak yeni erişime açılmış olmasına rağmen Amazon Prime Video'yu görüyoruz. Prime Video %16'lık bir paya sahipken geriye kalan tüm video akış hizmetlerinin sahip olduğu toplam pay %17.

    Önümüzdeki süreçte Netflix'in yerli içeriklerini arttırması, Prime Video'nun içeriklerini arttırması ve Exxen gibi diğer paltformların da erişime açılması ile birlikte Türkiye'deki pazar payı tablosunda değişiklikler görebiliriz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    20 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    hetşat 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    2020 Üçüncü çeyrek verilerine göre diyor. Üçüncü çeyrekten sonra Prime epey zıplamıştır. BluTV 10 Lirayı geçmese iptal etmezdim ama izlemeye değecek bir içerik sunmuyor Netflix Amazon daha kaliteli yapımlara sahip. Blu'nun artısı yerli yapımlarıydı ama onlarda cacık çıkmaya başladı Behzat Ç-Saygı gibi dizileri bile mahvettiler. Sıfır Bir- Behzat Ç - Saygı gibi diziler için üye olan çok var ama kalitesini arttırmazsa gidişat kötüleşir.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Beleş üyelik deneyenlerdir onlar :D
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    Dalette (hasan yılmaz) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Blutv alan kişiler çoğu sıfır bir adana tayfası kesin
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    ahmeta (Ahmet Akçay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Blutv streaming de çok kötü gün önce denemek için Saygı dizisinin ilk bölümünü izlemek istedim, kaç kere takıldı kaç dere uygulamayı ve TV'yi kapatıp açtım hatırlamıyorum. Netflix de böyle bir şey olmuyor. Blutv ise telaşlanma sorunun ne olduğunu bulup çözeceğiz diye hata mesajı veriyor. Sen bulup çözene kadar ben diziden soğuyorum arkadaş...
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