BluTV için kafa karıştıran pazar payı iddiası

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Netflix'in yükselen popülerliği sayesinde bildiğiniz gibi birçok şirket streaming, yani video akış platformu açmaya başladı. Türkiye'de bu tarz platformlar arasında en ünlü olan yerli platform ise BluTV.

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Özellikle Mart ayından bu yana salgın dolayısıyla çoğu insan eve kapanmak zorunda kaldı ve Netflix, BluTV gibi platformların kullancısı bariz bir şekilde arttı. Hatta bu dönemde Netflix, piyasa değeri bakımından Disney'i geride bıraktı. Bugün, video akış hizmetlerinin bu kadar artmasının ve bizlerin bu kadar hayatına girmiş olmasının en büyük pay sahiplerinden biri de Netflix.

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Ülkemize baktığımızda ise JustWatch'ın verilerine göre Türkiye'de pazar payı konusunda BluTV'nin Netflix'in önünde olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi BluTV %42'lik bir paya sahipken, Netflix'in payı %24.

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Bu tablo aslında fazlasıyla kafa karıştıcı bir tablo. Daha önceden açıklanan abone sayılarına göre Netflix ve BluTV'nin neredeyse aynı seviyede olması lazım ya da Netflix'in önde olması lazım. Ancak bu tabloya baktığımızda BluTV'nin yaklaşık 1.5 kat önde olduğunu görüyoruz.

Burada bir diğer husus ise BluTV'nin yalnızca tek bir kişinin kullanmasına izin veriyor olması, Netflix'in ise aile hesabı ile 4 kişiye kadar destek vermesi. Bu durum sebebiyle de BluTV, Netflix'in önüne geçmiş gibi gözüküyor olabilir.

Tablonun geri kalanına baktığımızda ise daha ülkemizde resmi olarak yeni erişime açılmış olmasına rağmen Amazon Prime Video'yu görüyoruz. Prime Video %16'lık bir paya sahipken geriye kalan tüm video akış hizmetlerinin sahip olduğu toplam pay %17.

Önümüzdeki süreçte Netflix'in yerli içeriklerini arttırması, Prime Video'nun içeriklerini arttırması ve Exxen gibi diğer paltformların da erişime açılması ile birlikte Türkiye'deki pazar payı tablosunda değişiklikler görebiliriz.

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