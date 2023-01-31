Bellek fiyatlarının 2023’te de düşmesi bekleniyor

Tam Boyutta Gör Piyasa analizleri yapan TrendForce, bellek fiyatlarının daha da düşeceğini tahmin ediyor. Bu bağlamda bellek yongası fiyatlarının 2023'ün ilk yarısına kadar ve belki de sonrasında da düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

Bellek fiyatları düşmeye devam ediyor

TrendForce, son üç aylık dönemde DRAM ve NAND bellek fiyatların devam eden düşüşlerine dikkat çekti. İlgili üç aylık dönemde DRAM fiyatları yüzde 23, NAND fiyatları ise yüzde 28 oranında düştü. Tüketici elektroniğine yönelik güçlü talep sayesinde bellek yongası fiyatları Covid sırasında zirveye ulaşmıştı. Bu tepe noktası 2021’in sonları 2022’nin başları itibariyle düşmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi, yüksek faiz oranları, yükselen enflasyon ve zayıf küresel ekonomi şartları altında zayıflayan tüketici taleplerinin, fiyatları en azından 2023’ün ilk yarısına kadar etkilemeye devam edeceğini öngörüyor. Halihazırda Samsung, Micron, SK Hynix, Intel ve diğer yonga üreticileri zaten bu alanda önemli zararlar yaşıyor. Talebin artması için ise fiyatların daha da düşeceği söyleniyor.

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Gerilemenin ne kadar süreceği, çoğunlukla tüketici harcamalarının artış hızına bağlı. Ekonomik şartlar düzelme eğilimi gösterdiğinde tüketiciler düşen fiyatlarla birlikte ellerini ceplerine atmaya başlayacaktır. Öte yandan Samsung, 1 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S23 serisiyle birlikte 2023'te satışlara hızlı bir başlangıç ​​yapabilir.

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Bellek fiyatları 2023’te de serbest düşüşte