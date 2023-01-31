Bellek fiyatlarının 2023’te de düşmesi bekleniyor

Bellek fiyatları düşmeye devam ediyor
TrendForce, son üç aylık dönemde DRAM ve NAND bellek fiyatların devam eden düşüşlerine dikkat çekti. İlgili üç aylık dönemde DRAM fiyatları yüzde 23, NAND fiyatları ise yüzde 28 oranında düştü. Tüketici elektroniğine yönelik güçlü talep sayesinde bellek yongası fiyatları Covid sırasında zirveye ulaşmıştı. Bu tepe noktası 2021’in sonları 2022’nin başları itibariyle düşmeye başladı.
Gerilemenin ne kadar süreceği, çoğunlukla tüketici harcamalarının artış hızına bağlı. Ekonomik şartlar düzelme eğilimi gösterdiğinde tüketiciler düşen fiyatlarla birlikte ellerini ceplerine atmaya başlayacaktır. Öte yandan Samsung, 1 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S23 serisiyle birlikte 2023'te satışlara hızlı bir başlangıç yapabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?