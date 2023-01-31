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    Bellek fiyatlarının 2023’te de düşmesi bekleniyor

    DRAM ve NAND bellek fiyatları bir süredir sürekli düşüş içerisinde. Görünüşe göre bu düşüşün 2023’ün ilk yarısında ve hatta sonrasında da devam etmesi bekleniyor.
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    Bellek fiyatları 2023’te de serbest düşüşte Tam Boyutta Gör
    Piyasa analizleri yapan TrendForce, bellek fiyatlarının daha da düşeceğini tahmin ediyor. Bu bağlamda bellek yongası fiyatlarının 2023'ün ilk yarısına kadar ve belki de sonrasında da düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

    Bellek fiyatları düşmeye devam ediyor

    TrendForce, son üç aylık dönemde DRAM ve NAND bellek fiyatların devam eden düşüşlerine dikkat çekti. İlgili üç aylık dönemde DRAM fiyatları yüzde 23, NAND fiyatları ise yüzde 28 oranında düştü. Tüketici elektroniğine yönelik güçlü talep sayesinde bellek yongası fiyatları Covid sırasında zirveye ulaşmıştı. Bu tepe noktası 2021’in sonları 2022’nin başları itibariyle düşmeye başladı.

    Bellek fiyatları 2023’te de serbest düşüşte Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi, yüksek faiz oranları, yükselen enflasyon ve zayıf küresel ekonomi şartları altında zayıflayan tüketici taleplerinin, fiyatları en azından 2023’ün ilk yarısına kadar etkilemeye devam edeceğini öngörüyor. Halihazırda Samsung, Micron, SK Hynix, Intel ve diğer yonga üreticileri zaten bu alanda önemli zararlar yaşıyor. Talebin artması için ise fiyatların daha da düşeceği söyleniyor.

    Gerilemenin ne kadar süreceği, çoğunlukla tüketici harcamalarının artış hızına bağlı. Ekonomik şartlar düzelme eğilimi gösterdiğinde tüketiciler düşen fiyatlarla birlikte ellerini ceplerine atmaya başlayacaktır. Öte yandan Samsung, 1 Şubat'taki Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy S23 serisiyle birlikte 2023'te satışlara hızlı bir başlangıç ​​yapabilir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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