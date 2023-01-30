Intel, tarihi kayıplara rağmen AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin

- Finansal tablolar Intel için iyi görünmüyor
- Intel, AMD'ye karşı kaybettiklerini geri kazanacağından emin
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Finansal tablolar Intel için iyi görünmüyor
Öncelikle küçük bir hatırlatma ile başlayalım. Intel’in 2022’nin son çeyreğine ve tam yılına ait finansal sonuçlarında neredeyse tüm oklar aşağı yönlü. Firma son çeyrekte 661 milyon dolar zarar açıklarken 2022 yılının tamamında yüzde 60 düşüş (2021 – 19,9 milyar dolar) ile birlikte 8 milyar dolar kâr elde ettiğini bildirdi. Hatta Intel, düşüşün 2023'ün ilk çeyreğinde de yüksek olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Intel, halen daha pazar payı bakımından çok önde olsa da piyasa değeri bakımından AMD'nin gerisine düşmüş durumda.
Öte yandan sektör çapında bilgisayar satışları genel olarak yüzde 30 oranında düşüş gördü ancak Intel’in tek sorunu kötü piyasa koşulları değil. AMD’nin de güçlü rekabeti burada etkili oldu. Örneğin, Intel’in bilgisayar ve sunucu payı 2017 yılında yüzde 90 civarlarındayken şu anda yüzde 70’e düşmüş durumda. Bir de Intel kadar çok çip üreten TSMC var. Önümüzdeki yıllarda Nvidia, Apple ve hatta Amazon gibi şirketlerin işlemci pazarına girmesiyle işler daha da ilginçleşecek.
Intel, AMD'ye karşı kaybettiklerini geri kazanacağından emin
Buna rağmen Intel’in İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger’in bir konferans görüşmesinde sırasında yatırımcılara söylediği "Pay kaybettik, ivme kaybettik. Bunun bu yıl istikrara kavuşacağını düşünüyoruz" ifadeleri önemli. Intel, bir şekilde kaybettiği pasta dilimlerini geri alacağından emin. Öte yandan Intel’in çok sıkışık ve fazla miktardaki envanter ile uğraşması gerekiyor. Bu, başlı başına uzun bir yol. Ancak tüm bunlarla birlikte Intel, şirketin ilk yonga tasarımını sahip olan yeni nesil Meteor Lake işlemcilerini bu yıl içinde piyasaya sürmeyi düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?