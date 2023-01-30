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    Anlık Bildirim

    Intel, tarihi kayıplara rağmen AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin

    Intel, bir süredir finansal anlamda zorlu bir dönemden geçiyor. Son çeyrek verileri oldukça kötü bir görünüm sunsa da Intel, AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin.
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    Intel, AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin Tam Boyutta Gör
    2022 yılı Intel’in son yıllarda yaşadığı en büyük kâr kayıplarına sahne oldu. Öte yandan mevcut pazar payları olayın ciddiyeti ve büyüklüğünü biraz gölgeliyor fakat uzmanlar, firmanın içinden geçtiği durumu “Intel’in tarihi çöküşü” olarak nitelendiriyor.

    Finansal tablolar Intel için iyi görünmüyor

    Öncelikle küçük bir hatırlatma ile başlayalım. Intel’in 2022’nin son çeyreğine ve tam yılına ait finansal sonuçlarında neredeyse tüm oklar aşağı yönlü. Firma son çeyrekte 661 milyon dolar zarar açıklarken 2022 yılının tamamında yüzde 60 düşüş (2021 – 19,9 milyar dolar) ile birlikte 8 milyar dolar kâr elde ettiğini bildirdi. Hatta Intel, düşüşün 2023'ün ilk çeyreğinde de yüksek olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Intel, halen daha pazar payı bakımından çok önde olsa da piyasa değeri bakımından AMD'nin gerisine düşmüş durumda.

    Intel, AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin Tam Boyutta Gör
    Intel, gelirini artırmak için 2023 yılından başlayarak 2025 yılına kadar devam edecek olan 8-10 milyarlık bir tasarruf elde etmeyi planlıyor. Intel’in maliyetleri azaltma planı, işten çıkarmalara ve ana iş odakları dışındaki piyasalardan çekilmesine veya oralardaki varlığını azaltmasına neden olabilir.

    Öte yandan sektör çapında bilgisayar satışları genel olarak yüzde 30 oranında düşüş gördü ancak Intel’in tek sorunu kötü piyasa koşulları değil. AMD’nin de güçlü rekabeti burada etkili oldu. Örneğin, Intel’in bilgisayar ve sunucu payı 2017 yılında yüzde 90 civarlarındayken şu anda yüzde 70’e düşmüş durumda. Bir de Intel kadar çok çip üreten TSMC var. Önümüzdeki yıllarda Nvidia, Apple ve hatta Amazon gibi şirketlerin işlemci pazarına girmesiyle işler daha da ilginçleşecek.

    Intel, AMD'ye karşı kaybettiklerini geri kazanacağından emin

    Buna rağmen Intel’in İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger’in bir konferans görüşmesinde sırasında yatırımcılara söylediği "Pay kaybettik, ivme kaybettik. Bunun bu yıl istikrara kavuşacağını düşünüyoruz" ifadeleri önemli. Intel, bir şekilde kaybettiği pasta dilimlerini geri alacağından emin. Öte yandan Intel’in çok sıkışık ve fazla miktardaki envanter ile uğraşması gerekiyor. Bu, başlı başına uzun bir yol. Ancak tüm bunlarla birlikte Intel, şirketin ilk yonga tasarımını sahip olan yeni nesil Meteor Lake işlemcilerini bu yıl içinde piyasaya sürmeyi düşünüyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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