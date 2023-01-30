Intel, tarihi kayıplara rağmen AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin

Tam Boyutta Gör 2022 yılı Intel’in son yıllarda yaşadığı en büyük kâr kayıplarına sahne oldu. Öte yandan mevcut pazar payları olayın ciddiyeti ve büyüklüğünü biraz gölgeliyor fakat uzmanlar, firmanın içinden geçtiği durumu “Intel’in tarihi çöküşü” olarak nitelendiriyor.

Finansal tablolar Intel için iyi görünmüyor

Öncelikle küçük bir hatırlatma ile başlayalım. Intel’in 2022’nin son çeyreğine ve tam yılına ait finansal sonuçlarında neredeyse tüm oklar aşağı yönlü. Firma son çeyrekte 661 milyon dolar zarar açıklarken 2022 yılının tamamında yüzde 60 düşüş (2021 – 19,9 milyar dolar) ile birlikte 8 milyar dolar kâr elde ettiğini bildirdi. Hatta Intel, düşüşün 2023'ün ilk çeyreğinde de yüksek olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Intel, halen daha pazar payı bakımından çok önde olsa da piyasa değeri bakımından AMD'nin gerisine düşmüş durumda.

Tam Boyutta Gör Intel, gelirini artırmak için 2023 yılından başlayarak 2025 yılına kadar devam edecek olan 8-10 milyarlık bir tasarruf elde etmeyi planlıyor. Intel’in maliyetleri azaltma planı, işten çıkarmalara ve ana iş odakları dışındaki piyasalardan çekilmesine veya oralardaki varlığını azaltmasına neden olabilir.

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Öte yandan sektör çapında bilgisayar satışları genel olarak yüzde 30 oranında düşüş gördü ancak Intel’in tek sorunu kötü piyasa koşulları değil. AMD’nin de güçlü rekabeti burada etkili oldu. Örneğin, Intel’in bilgisayar ve sunucu payı 2017 yılında yüzde 90 civarlarındayken şu anda yüzde 70’e düşmüş durumda. Bir de Intel kadar çok çip üreten TSMC var. Önümüzdeki yıllarda Nvidia, Apple ve hatta Amazon gibi şirketlerin işlemci pazarına girmesiyle işler daha da ilginçleşecek.

Intel, AMD'ye karşı kaybettiklerini geri kazanacağından emin

Buna rağmen Intel’in İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger’in bir konferans görüşmesinde sırasında yatırımcılara söylediği "Pay kaybettik, ivme kaybettik. Bunun bu yıl istikrara kavuşacağını düşünüyoruz" ifadeleri önemli. Intel, bir şekilde kaybettiği pasta dilimlerini geri alacağından emin. Öte yandan Intel’in çok sıkışık ve fazla miktardaki envanter ile uğraşması gerekiyor. Bu, başlı başına uzun bir yol. Ancak tüm bunlarla birlikte Intel, şirketin ilk yonga tasarımını sahip olan yeni nesil Meteor Lake işlemcilerini bu yıl içinde piyasaya sürmeyi düşünüyor.

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Intel, AMD’ye kaptırdığı pazar payını geri alacağından emin