Bellek maliyetleri, akıllı telefon maliyetinin %50'sine yaklaştı: Üretimde sert düşüş yaşanabilir

Tam Boyutta Gör TrendForce’un son raporuna göre bellek maliyetleri hızla artmaya devam ediyor ve artık bir akıllı telefonun toplam parça maliyetinin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Bellek maliyetleri üç kat arttı

TrendForce, geçmişte bir telefonun parça maliyetinde yalnızca %10–15 paya sahip olan bellek maliyetlerinin bugün %30–40 aralığına çıktığını ve %50 seviyesine hızla yaklaştığını belirtiyor. Rapora göre 8GB + 256GB bellek kombinasyonunun maliyeti 2026’nın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %200 artarak neredeyse üç katına çıktı.

Bu artışın sonucu olarak TrendForce’un kötümser senaryosunda, 2026 yılında küresel akıllı telefon üretiminin yıllık bazda %10 düşerek yaklaşık 1,135 milyar adede gerilemesi bekleniyor. Daha olumsuz bir tabloda ise daralmanın %15’i aşabileceği ifade ediliyor.

Apple daha avantajlı konumda

Raporda ayrıca Apple’ın bu artan maliyetlere karşı daha avantajlı bir konumda olduğu vurgulanıyor. Premium modellere odaklanması ve kullanıcı kitlesinin fiyat artışlarına daha toleranslı olması, şirketin üretim istikrarını kısmen korumasına yardımcı oluyor. GF Securities analisti Jeff Pu’nun tedarik zinciri verilerine dayandırdığı bilgilere göre Apple, iPhone 18 serisinde fiyat artışını önlemek için şimdiden çeşitli maliyet azaltıcı adımlar atmış durumda.

Apple’ın iPhone 18 serisinin lansmanını ikiye bölmesi bekleniyor: Pro ve Pro Max modelleri bu sonbaharda tanıtılırken, satış hacmi yüksek olan standart iPhone 18 ve iPhone 18e modelleri ise 2027 baharında piyasaya sürülecek. Bu stratejiyle Apple, sınırlı DRAM arzı ve pahalı 2nm üretim süreciyle üretilen A20 çipin getirdiği maliyet baskısını azaltmayı hedefliyor.

Jeff Pu’ya göre Apple’ın amacı, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin başlangıç fiyatlarını iPhone 17 seviyesinde tutmak ya da buna çok yakın bir seviyede belirlemek. Buna göre iPhone 18 Pro’nun 1.099 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.199 dolar seviyesinden çıkması bekleniyor.

TrendForce raporu Huawei’ye de değiniyor. Şirketin, kötümser senaryoda bile üretim tarafında en az etkilenecek marka olabileceği, hatta genel pazar daralmasına rağmen büyüme gösterebileceği belirtiliyor. Bunun arkasında ise Huawei’nin Çin pazarındaki güçlü marka bağlılığı ve kendine özgü konumu yatıyor.

