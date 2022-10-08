Samsung, 3 yıl sonra ilk kez kâr düşüşü yaşıyor

Düşüş, bellek yongalarına olan talepteki düşüşten kaynaklı
COVID-19 pandemisinin sonlarına yaklaşmamız ile TV ve diğer ev elektronikleri de taleplerinde azalma yaşıyor. Aynı zamanda artan enflasyon da bu ürünlerine olan ilgiyi azaltmış durumda. Samsung’un akıllı telefon bölümü olan Samsung MX ise büyüme yaşamaya devam ediyor. Analistlere göre Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 3 ve Z Fold 4 cihazları yüksek satış sayılarınaulaşmış durumda ve firma, Galaxy Z serisi için yüksek hedefler de belirlemiş.
Apple dahil birçok firmaya ekran tedariki sağlayan Samsung Display de aynı şekile gelir artışı yaşamış. iPhone 14 serisinde kullanılan OLED paneller, Samsung Display’e ciddi anlamda para kazandırmış durumda. Samsung’un çip üretiminden sorumlu olan Samsung Foundry de aynı şekilde gelir artışı yaşasa da Exynos 2200 ve diğer Samsung çiplerinin geliştirilmesinde rol oynayan Samsung LSI, talep düşüşü yaşamış. Samsung’un ay sonunda detaylı veriler sunan gerçek kazanç kılavuzunu yayınlaması bekleniyor. Bu kılavuzun yayınlanması ile firma, şirket için kaynak dağıtımında değişikliğe gidebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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