Samsung, 3 yıl sonra ilk kez kâr düşüşü yaşıyor

Tam Boyutta Gör Ekran, bellek modülleri, akıllı telefon, bilgisayar, batarya, çip ve beyaz eşya üretimi yapan Samsung Electronics, 2022’nin üçüncü çeyreği için kazanç ön-kılavuzunu yayınladı. Rapora göre firma, gelir artışı yaşamasına rağmen faaliyet karında önceki yıla göre düşüş yaşadı. Firmanın geliri 53 milyar dolar civarında ve faaliyet karı 7 milyar dolar civarında olmasına rağmen faaliyet karı, önceki yıla göre %31,7 azalmış durumda.

Düşüş, bellek yongalarına olan talepteki düşüşten kaynaklı

Tam Boyutta Gör Analistlere göre Samsung’un kar kaybı yaşamasının en büyük sebebi bellek yongalarına olan talebin küresel anlamda azalması. Küresel ekonomik kriz sebebi ile sunucu sahiplerinin daha dikkatli para harcadığı ve bellek satın alımlarını azalttığı belirtiliyor. Ayrıca yılın başından beri DRAM ve NAND çiplerinde görülen fiyat düşüşü de firmanın kar oranını etkilemiş durumda.

COVID-19 pandemisinin sonlarına yaklaşmamız ile TV ve diğer ev elektronikleri de taleplerinde azalma yaşıyor. Aynı zamanda artan enflasyon da bu ürünlerine olan ilgiyi azaltmış durumda. Samsung’un akıllı telefon bölümü olan Samsung MX ise büyüme yaşamaya devam ediyor. Analistlere göre Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 3 ve Z Fold 4 cihazları yüksek satış sayılarınaulaşmış durumda ve firma, Galaxy Z serisi için yüksek hedefler de belirlemiş.

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Apple dahil birçok firmaya ekran tedariki sağlayan Samsung Display de aynı şekile gelir artışı yaşamış. iPhone 14 serisinde kullanılan OLED paneller, Samsung Display’e ciddi anlamda para kazandırmış durumda. Samsung’un çip üretiminden sorumlu olan Samsung Foundry de aynı şekilde gelir artışı yaşasa da Exynos 2200 ve diğer Samsung çiplerinin geliştirilmesinde rol oynayan Samsung LSI, talep düşüşü yaşamış. Samsung’un ay sonunda detaylı veriler sunan gerçek kazanç kılavuzunu yayınlaması bekleniyor. Bu kılavuzun yayınlanması ile firma, şirket için kaynak dağıtımında değişikliğe gidebilir.

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