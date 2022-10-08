Samsung Galaxy S23, renk seçenekleri ile üzecek

Tam Boyutta Gör iPhone ve Pixel cihazlarının da tanıtılması ile mobil teknoloji dünyası, dikkatini gelecek sene tanıtılacak amiral gemi cihazlarına döndürdü. Bu doğrultuda 2023 yılının başlarında tanıtılacak olan Galaxy S23 serisi hakkında sızıntılar da artmaya başladı. Güvenilir kaynaklara göre Galaxy S23, önceli nesilden çok daha az renk seçeneği sunacak.

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Galaxy S23 yalnızca 4 farklı renge sahip olacak

Teknoloji dünyasında güvenilir isimlerden olan Ross Young, Galaxy S23 serisinin 4 farklı renk seçeneği ile geleceğini açıkladı. Bu renk seçenekleri; Bej, Siyah, Yeşil ve Açık Pembe olarak belirtildi. Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy S22 serisinde ise 10’a yakın renk seçeneği sunmuştu. Samsung’un neden Galaxy S23 serisinde renk seçeneklerini azaltacağı belli değil ancak tedarik zincirindeki problemler buna neden olmuş olabilir.

Galaxy S23 serisinin gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Tasarım anlamında ufak değişiklikler sunacak seri; Snapdragon 8 Gen 2’den gücünü alacak. Galaxy S23 ve Galaxy S23+ cihazlarında batarya artışı beklenirken Galaxy S23 Ultra modelinde ise 200MP yeni bir kamera sensörü bekleniyor.

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Galaxy S23 serisi 4 farklı renk seçeneği ile gelebilir