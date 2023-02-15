Lady Gaga, Joker 2’deki Harley Quinn rolünde ilk defa göründü

Tam Boyutta Gör 2019 yılından yayınlanan ve çok sevilen Joker filminin devamı olan Joker: Folie à Deux (Joker: İki Kişilik Delilik) için biraz daha beklememiz gerekecek ancak filmde göreceğimiz Harley Quinn karakteri için ilk görsel yayınlanmış durumda.

Joker: Folie à Deux yönetmeni Todd Phillips, Sevgililer Günü’nde devam filminde rol alacak olan Lady Gaga ve Harley Quinn’in ilk görselini Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve "Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun" dedi.

Lady Gaga, Harley Quinn olarak göründü

Tam Boyutta Gör Joker: Folie à Deux’ta öncesinde bir psikiyatrist olan ancak sonrasında tedavi ettiği Joker'e aşık olarak onunda suç dünyasına giren Harley Quinn'in bir versiyonunu izleyeceğiz. İlk film gibi bu film de mevcut DC sinematik evreniyle veya Suicide Squad’ta gördüğümüz Margot Robbie’nin Quinn’i ile bir ilgisi bulunmayacak.

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Öte yandan filmin hangi konuyu ele alacağı bilinmiyor fakat filmin müzikal türünde olacağı söyleniyor. Bu bağlamda Lady Gaga’nın da filmde olacağı doğrulandığına göre bu tahmin iyiden iyiye güçlendi diyebiliriz. Bununla birlikte 2019’daki Joker filminin devam filmi ilk başlarda düşünülmüyordu ancak gelen ticari başarı ve olumlu eleştiriler süreci çok hızlı bir şekilde süratlendirdi.

Warner Bros. Joker: Folie à Deux filmini (Joker: İki Kişilik Delilik) 9 Ekim 2024’te yayınlayacak. Dolayısıyla ikinci film ilk filmden beş yıl sonra beyaz perdeye gelmiş olacak.

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Joker 2: Lady Gaga, Harley Quinn rolünde ilk defa göründü