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    Lady Gaga, Joker 2’deki Harley Quinn rolünde ilk defa göründü

    Joker: Folie à Deux’ta yer alacak olan Lady Gaga’nın canlandırdığı Harley Quinn karakterinden ilk görsel yayınlandı. Yayınlanan görselde Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Joker de görünüyor.
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    Joker 2: Lady Gaga, Harley Quinn rolünde ilk defa göründü Tam Boyutta Gör
    2019 yılından yayınlanan ve çok sevilen Joker filminin devamı olan Joker: Folie à Deux (Joker: İki Kişilik Delilik) için biraz daha beklememiz gerekecek ancak filmde göreceğimiz Harley Quinn karakteri için ilk görsel yayınlanmış durumda.

    Joker: Folie à Deux yönetmeni Todd Phillips, Sevgililer Günü’nde devam filminde rol alacak olan Lady Gaga ve Harley Quinn’in ilk görselini Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve "Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun" dedi.

    Lady Gaga, Harley Quinn olarak göründü

    Joker 2: Lady Gaga, Harley Quinn rolünde ilk defa göründü Tam Boyutta Gör
    Joker: Folie à Deux’ta öncesinde bir psikiyatrist olan ancak sonrasında tedavi ettiği Joker'e aşık olarak onunda suç dünyasına giren Harley Quinn'in bir versiyonunu izleyeceğiz. İlk film gibi bu film de mevcut DC sinematik evreniyle veya Suicide Squad’ta gördüğümüz Margot Robbie’nin Quinn’i ile bir ilgisi bulunmayacak.

    Öte yandan filmin hangi konuyu ele alacağı bilinmiyor fakat filmin müzikal türünde olacağı söyleniyor. Bu bağlamda Lady Gaga’nın da filmde olacağı doğrulandığına göre bu tahmin iyiden iyiye güçlendi diyebiliriz. Bununla birlikte 2019’daki Joker filminin devam filmi ilk başlarda düşünülmüyordu ancak gelen ticari başarı ve olumlu eleştiriler süreci çok hızlı bir şekilde süratlendirdi. 

    Warner Bros. Joker: Folie à Deux filmini (Joker: İki Kişilik Delilik) 9 Ekim 2024’te yayınlayacak. Dolayısıyla ikinci film ilk filmden beş yıl sonra beyaz perdeye gelmiş olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 13 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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