Lady Gaga, Joker 2’deki Harley Quinn rolünde ilk defa göründü

Joker: Folie à Deux yönetmeni Todd Phillips, Sevgililer Günü’nde devam filminde rol alacak olan Lady Gaga ve Harley Quinn’in ilk görselini Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve "Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun" dedi.
Lady Gaga, Harley Quinn olarak göründü
Öte yandan filmin hangi konuyu ele alacağı bilinmiyor fakat filmin müzikal türünde olacağı söyleniyor. Bu bağlamda Lady Gaga’nın da filmde olacağı doğrulandığına göre bu tahmin iyiden iyiye güçlendi diyebiliriz. Bununla birlikte 2019’daki Joker filminin devam filmi ilk başlarda düşünülmüyordu ancak gelen ticari başarı ve olumlu eleştiriler süreci çok hızlı bir şekilde süratlendirdi.
Warner Bros. Joker: Folie à Deux filmini (Joker: İki Kişilik Delilik) 9 Ekim 2024’te yayınlayacak. Dolayısıyla ikinci film ilk filmden beş yıl sonra beyaz perdeye gelmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah