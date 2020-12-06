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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı

    Sherlock, The Imitation Game ve Doctor Strange gibi yapımlarda karşımıza çıkan Benedict Cumberbatch'in de kadroda olduğu The Mauritanian filminden fragman yayınlandı
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı
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    Kadrosu ve konusu ile dikkat çeken The Mauritanian isimli filmden ilk fragman paylaşıldı. Oscar'a aday olma ihtimali bir hayli yüksek görülen filmin fragmanı fazlasıyla ilgi çekti.

    Ayrıca Bkz. "The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle"

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    Gerçek bir olaydan uyarlanan The Mauritanian, 11 Eylül'de Amerika'ya saldıran teröristlerin yardımcısı olduğu düşünülen, Guantanamo Körfezi'ndeki mahkum Mohamedou Ould Slahi'nin davasının gerçek hikayesine odaklanıyor. Dava sürecine odaklanan The Mauritanian, İngiliz-Amerikan hukuk drama filmi. 

    14 milyon dolarlık bir bütçesi olan filmin 19 Şubat 2021'de vizyona girmesi bekleniyor ve bu yılın Oscar ödüllerinde de yüksek ihtimalle adaylığı olacağı düşünülüyor. Filmin yönetmenliğini The Last King of Scotland ve Touching the Void gibi filmlerin yönetmeni olan Kevin Macdonald üstleniyor. 

    Senaryosunu M.B.Traven, Rory Haines ve Sohrab Noshirvani'nin yazdığı filmin oyuncu kadrosu ise asıl dikkat çeken nokta. Oyuncular arasında Jodie Foster, Tahar Rahim, Zachary Levi, Saamer Usmani, Shailene Woodley ve Benedict Cumberbatch gibi isimler bulunuyor.



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    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    11 Eylül katliamı(!) ve mağdur(!) Amerika. Sonuç: Öldürülen ve sakat bırakılan milyonlarca masum insan, harabeye dönmüş şehirler.

    Yaşasın özgürlük ve demokrasi! Yaşasın Amerika!
    11 Eylül katliamı(!) ve mağdur(!) Amerika. Sonuç: Öldürülen ve sakat bırakılan milyonlarca masum insan, harabeye dönmüş şehirler. Yaşasın özgürlük ...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Her yeni rolde S.Holmes karakteri gibi zeki bir şey bekliyorum ama öyle olmadığını görünce de sebebsiz bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Engin Günaydın ve Burhan karakteri gibi bir şey oldu bende. Rol adama yapıştı başka türlü düşünemiyorum artık
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Bende ilk Star Trek ile dikkatimi çekti kesin daha önce oynamıştır ama o rol ile yapışmıştı Sherlock kaç sezon izleyince geçti.
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    hollowman_ (N. b.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzlenir..
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir Vietnam güzellemesi. Günah çıkartmalar falan...

    Sonuç; Sadece Irak savaşında 600bin üzeri can kaybı.

    *Amerikan kaynaklarına göre. LINK

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    80ler sonu 90lar başı çocuğu olarak o dönem Rambo en popüler aksiyon filmi idi. 80lerde Afganistan' da Rambo ile işgalci Ruslara karşı savaşan paştunlar (şimdiki talibanı oluşturan çoğunluk etnik grup) özgürlük savaşçısı olarak gösterilirdi. 2000lerde ise Taliban düşman (en baştan düşmandı aslında orası ayrı) oluverdi. ABD için piyonlar istedikleri hamleyi yaptıktan sonra masum sivil halk ile birlikte kutuyu boylar maalesef. Çok acı.
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    tbbtl 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya üzerindeki masum müslümanları öldürenlerin, eziyet edenlerin, sıkıntı verenlerin Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti üzerlerine olsun. Başta Hristiyan terörü ve Hristiyan teröristler olmak üzere tüm teröristlere lanet olsun.
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    11 Eylül katliamı(!) ve mağdur(!) Amerika. Sonuç: Öldürülen ve sakat bırakılan milyonlarca masum insan, harabeye dönmüş şehirler.

    Yaşasın özgürlük ve demokrasi! Yaşasın Amerika!
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) homebird
    "God bless to amerika"...
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