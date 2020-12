Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Kadrosu ve konusu ile dikkat çeken The Mauritanian isimli filmden ilk fragman paylaşıldı. Oscar'a aday olma ihtimali bir hayli yüksek görülen filmin fragmanı fazlasıyla ilgi çekti.

Gerçek bir olaydan uyarlanan The Mauritanian, 11 Eylül'de Amerika'ya saldıran teröristlerin yardımcısı olduğu düşünülen, Guantanamo Körfezi'ndeki mahkum Mohamedou Ould Slahi'nin davasının gerçek hikayesine odaklanıyor. Dava sürecine odaklanan The Mauritanian, İngiliz-Amerikan hukuk drama filmi.

14 milyon dolarlık bir bütçesi olan filmin 19 Şubat 2021'de vizyona girmesi bekleniyor ve bu yılın Oscar ödüllerinde de yüksek ihtimalle adaylığı olacağı düşünülüyor. Filmin yönetmenliğini The Last King of Scotland ve Touching the Void gibi filmlerin yönetmeni olan Kevin Macdonald üstleniyor.

Senaryosunu M.B.Traven, Rory Haines ve Sohrab Noshirvani'nin yazdığı filmin oyuncu kadrosu ise asıl dikkat çeken nokta. Oyuncular arasında Jodie Foster, Tahar Rahim, Zachary Levi, Saamer Usmani, Shailene Woodley ve Benedict Cumberbatch gibi isimler bulunuyor.

