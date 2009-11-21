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BenQ'dan elektronik kitap okuyucusu: nReader K60

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
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13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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BenQ'dan elektronik kitap okuyucusu: nReader K60
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Tayvan'ın önde gelen elektronik firmalarından BenQ, ürün gamının ilk elektronik kitap okuyucusu nReader K60'ı uzak doğuda satışa sunmaya hazırlanıyor.

6 inçlik dokunmatik e-kağıt (e-ink, e-paper, electronic paper) ekrana sahip olan e-kitap okuyucu, SiPix Microcup teknolojisi sayesinde 800x600 piksel çözünürlüğünde 16 tonlu görüntü sunuyor. Yaklaşık 4000 kitabın sığabileceği 2GB'lık dahili depolama alanıyla gelen nReader K60, ePub, PDF, TXT, HTML formatlarının yanında JPEG,BMP,GIF,PNG ve MP3 formatlarını da destekliyor. MP3 desteğinden dolayı bünyesinde 3.5mm'lik jakın yanı sıra USB 2.0, mini USB girişlerini de barındıran ürün, hafızasını yeterli bulmayan kullanıcılar için microSD kart girişini de üzerinde bulunduruyor. BenQ'nun ilk elektronik kitap okuyucusu, 1530mAh'lık bataryasıyla kullanıcıya tek dolumda 7500 sayfa görüntülenmesine izin veriyor.

175mm x 122mm x 11mm ölçülerinin yanında 220 gramlık kütlesiyle dikkat çeken BenQ nReader K60 ilk olarak Çin ve Tayvan'da (fiyatı henüz belli değil) kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu pazarlara yönelik bir de elektronik kitap dükkanı açması beklenen BenQ'nun nReader K60 için diğer pazarlarda izleyeceği yol şimdilik bilinmiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
sabırsızlıkla raflarda yerini almasını bekliyorum. bu okuyucuyla internetten indirdiğim e-kitapları gerçek kitapmış gibi okuyabilicem. kitapdada digital çağ başlıyor korsan e-kitapların önü açıldı :D
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John Coffey 9 yıl
bizim türkler sadece mp3 özelliğini kullanır bunun
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TELESCOPE 9 yıl

DH Misafiri

sabırsızlıkla raflarda yerini almasını bekliyorum. bu okuyucuyla internetten indirdiğim e-kitapları gerçek kitapmış gibi okuyabilicem. kitapdada digital çağ başlıyor korsan e-kitapların önü açıldı :D



yorumunuza katılıyorum
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tarnat1985 10 yıl
BenQ Lcd pazarında çok kaliteli ürünler çıkarıyor..
Bu üründe güzel bir şeye benziyor..
Elektronik kitap sayesinde Gece kitap okurken lambayı açmaya gerek kalmayacak..:)
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A.SAYGILI 10 yıl
Ürün güzel bir o kadarda kaliteli olabilir ama ne yazıkki hiçbir elektronik cihaz kitap okumanın tadını veremez.
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mehmetgirgin 10 yıl
arkadaşa katılıyorum belki kitap gibi şekli olursa daha güzel olur çift kanatlı olsa
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speedman 10 yıl
kitap okurken aldıgımız tadı verebiliyor muymuş?
kokusu var mı kokusu
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EhrimeN 10 yıl
Valla her türlü elektronik alete evette, bunlar kitap okumanın tadını hiçbir zaman vermez bence.
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syler23 10 yıl
en sonunda kağıdın da sonu geldi :D:D mektuplar gibi.. :(
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