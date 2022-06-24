Bentley NFT projesini duyurdu

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Son dönemde NFT ve metaverse sektörü birçok şirket tarafından araştırılıyor. Bunun yanında şirketler bu alanda yeni ürünler piyasaya sürülmeye de devam ediyor. Son olarak İngiliz otomotiv şirketi Bentley Motors, NFT sektörüne adım attı. Bentley Motors, 208 öğeden oluşan NFT koleksiyonunu duyurdu.

Cristiano Ronaldo NFT koleksiyonu geliyor 10 sa. önce eklendi

Bentley Motors’un NFT projesi, Bentley Design tarafından yaratılan benzersiz bir sanat eseri olacak ve sahiplerine benzersiz erişim ve özel ödüller sunacak. NFT'ler için Polygon ile iş birliği yapıldı.

Şirket konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bentley, Eylül 2022’de piyasaya sürmek üzere, sadece 208 parça ile sınırlı koleksiyonu ile NFT pazarına ilk girişimini yapıyor. 208, hem en hızlı Grand Tourer’ın (Continental GT Speed) en yüksek hızı hem de modern Bentley tasarım DNA’sına ilham veren 1952 ikonik R-Type Continental’in toplam üretim çalışması olması nedeniyle Bentley için özel bir öneme sahip”

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