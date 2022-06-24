Binance ve Cristiano Ronaldo iş birliği

Tam Boyutta Gör

Juventus takımındayken dolaylı da olsa kripto para piyasası ile bir iş birliği olan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo şimdi doğrudan bir iş birliği gerçekleştiriyor. Binance ile uzun vadeli bir NFT anlaşması yapıldı.

Ronaldo ve Binance NFT

Biraz daha Binance NFT tarafında gerçekleştirilecek olan iş birliği spor tarihindeki ikonik anların NFT olarak ölümsüzleştirilmesini kapsıyor. Binance NFT kullanıcıları bu ikonik anlara sahip olabilecekler.

GBPT kripto parası geliyor 1 gün önce eklendi

İş birliği kapsamında neler olacak şimdilik açıklanmadı ancak bir NFT koleksiyonu kesin. Koleksiyonlara sahip olanların farklı futbol etkinliklerine katılması veya imzalı Ronaldo eşyaları kazanması gibi aktiviteler de ihtimal dahilinde. Önümüzdeki haftalarda iş birliği ile ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Cristiano Ronaldo NFT koleksiyonu geliyor