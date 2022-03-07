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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardı arkası kesilmiyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 0,57 TL, motorine ise 1,44 TL zam geliyor.

EPGİS'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,57 Motorinde 1,44 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Gelen zamdan sonra motorinin litre fiyatı 21 TL'yi de geçti. Benzin ise yeni zamla birlikte İstanbul'da ortalama 19,27 TL'den satılacak. Bazı şehirlerimizde ise 20 TL'yi zorladığını göreceğiz. Ayrıca bu geceki artış ile birlikte akaryakıt fiyatları için art arda 4 iş günü zam açıklanmış oldu.

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Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkmıştı. Şu anda ise 125 dolar civarında olduğu görülüyor.

Art arda gelen son dönem (şubat itibariyle) akaryakıt zamları şöyle:

1 Şubat 2022: Benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış

3 Şubat 2022: LPG Otogazda 40 kuruş artış

7 Şubat 2022: Motorinde 80 kuruş artış

8 Şubat 2022: Benzinde 71 kuruş artış

25 Şubat 2022: Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL artış

28 Şubat 2022: Benzine 49 kuruş indirim (pompaya yansımadı)

28 Şubat 2022: Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim

28 Şubat 2022: LPG Otogazda 33 kuruş artış

1 Mart 2022: LPG Otogazda 61 kuruş artış

2 Mart 2022: Benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL artış

3 Mart 2022: Benzinde 53 kuruş, motorinde 1,33 TL artış

4 Mart 2022: Benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş artış

7 Mart 2022: Benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL artış

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Benzin ve mazota yeni zam: Motorin zammı 1 liranın üzerinde