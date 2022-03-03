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    Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor

    Benzin ve mazota 04.03.2022'den itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geldi. Son zammın üzerinden 24 saat geçmeden benzinde 53 kuruş, motorinde ise 1,33 TL fiyat artışı yaşandı.
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    Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor
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    En son benzin ve motorin zammının üzerinden daha 24 saat geçmeden bir zam daha geldi. Fiyat artışı bu gece yani 04.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

    EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    Gelen son zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya kadar dayandı. Ankara ve İzmir'de ise motorinin ortalama litre fiyatı 19,03 TL civarına yükseldi. Benzin ise gelen 53 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 18 liraya yükseldi. İzmir ve Ankara'da benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren ortalama 18,10 TL olacak.

    Birbiri ardına gelen zamların ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş'tan KDV indirimi çağrısı geldi. Aktaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır"

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 1 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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