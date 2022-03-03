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En son benzin ve motorin zammının üzerinden daha 24 saat geçmeden bir zam daha geldi. Fiyat artışı bu gece yani 04.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Gelen son zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya kadar dayandı. Ankara ve İzmir'de ise motorinin ortalama litre fiyatı 19,03 TL civarına yükseldi. Benzin ise gelen 53 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da 18 liraya yükseldi. İzmir ve Ankara'da benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren ortalama 18,10 TL olacak.

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Birbiri ardına gelen zamların ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş'tan KDV indirimi çağrısı geldi. Aktaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır"

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Benzin ve mazota zam bombardımanı sürüyor