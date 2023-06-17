Toyota, sahte şanzımanlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor

Elektrikli otomobil halen geliştirme aşamasında ancak sahte şanzımanın son derece gerçekçi olacağı belirtiliyor. Öyle ki, sürücü vitesi kullanmayı beceremezse otomobil "stop" bile edebilecek. Buna ek olarak, gelecekteki Toyota elektrikli otomobiller içten yanmalı motorun sesini taklit edecek hoparlörlerle de donatılabilir.
Uzmanlardan eleştiri aldı
Sahte kontroller, sürücülere manuel vites kutulu bir araba kullanma deneyimini tam olarak yaşatacak. Ancak bu fikir, elektrikli otomobilleri gerçekte olduklarından farklı bir şeymiş gibi sunma fikrini desteklemeyen uzmanlardan eleştiri almış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi