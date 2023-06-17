Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Toyota, sahte bir manuel vites kutusu ile donatılacak elektrikli bir otomobil üzerinde testlere başladı. Bu otomobilin sürücüleri vites değiştirme sürecini simüle edebilecekler, ancak bu durum otomobilin sürüşünü hiçbir şekilde etkilemeyecek.

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Elektrikli otomobil halen geliştirme aşamasında ancak sahte şanzımanın son derece gerçekçi olacağı belirtiliyor. Öyle ki, sürücü vitesi kullanmayı beceremezse otomobil "stop" bile edebilecek. Buna ek olarak, gelecekteki Toyota elektrikli otomobiller içten yanmalı motorun sesini taklit edecek hoparlörlerle de donatılabilir.

Uzmanlardan eleştiri aldı

Sahte kontroller, sürücülere manuel vites kutulu bir araba kullanma deneyimini tam olarak yaşatacak. Ancak bu fikir, elektrikli otomobilleri gerçekte olduklarından farklı bir şeymiş gibi sunma fikrini desteklemeyen uzmanlardan eleştiri almış durumda.

Tam Boyutta Gör Toyota projesi üzerinde çalışmaya devam ederken, Amerikan Tesla şirketi otomobillerini satma kurallarını değiştirmeye karar verdi. Şirket, güvenlik nedenleriyle elektrikli arabalarını %50 şarjla göndermeye başlıyor.

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Toyota, sahte şanzımanlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor