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    Toyota, sahte şanzımanlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor

    Japon otomobil üreticisi Toyota, sahte şanzımana sahip bir elektrikli otomobil üzerinde çalışmaya başladı. Peki ama neden?                                       
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    Toyota, sahte şanzımanlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Toyota, sahte bir manuel vites kutusu ile donatılacak elektrikli bir otomobil üzerinde testlere başladı. Bu otomobilin sürücüleri vites değiştirme sürecini simüle edebilecekler, ancak bu durum otomobilin sürüşünü hiçbir şekilde etkilemeyecek.

    Elektrikli otomobil halen geliştirme aşamasında ancak sahte şanzımanın son derece gerçekçi olacağı belirtiliyor. Öyle ki, sürücü vitesi kullanmayı beceremezse otomobil "stop" bile edebilecek. Buna ek olarak, gelecekteki Toyota elektrikli otomobiller içten yanmalı motorun sesini taklit edecek hoparlörlerle de donatılabilir.

    Uzmanlardan eleştiri aldı

    Sahte kontroller, sürücülere manuel vites kutulu bir araba kullanma deneyimini tam olarak yaşatacak. Ancak bu fikir, elektrikli otomobilleri gerçekte olduklarından farklı bir şeymiş gibi sunma fikrini desteklemeyen uzmanlardan eleştiri almış durumda.

    Toyota, sahte şanzımanlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Toyota projesi üzerinde çalışmaya devam ederken, Amerikan Tesla şirketi otomobillerini satma kurallarını değiştirmeye karar verdi. Şirket, güvenlik nedenleriyle elektrikli arabalarını %50 şarjla göndermeye başlıyor.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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