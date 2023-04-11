Benzinli otomobiller için son yakın: Yeni kurallar getiriliyor

Yeni kurallar benzinli araçların fişini çekecek
ABD Çevre Koruma Dairesi tarafından getirileceği söylenen yeni kuralların 2027 ila 2032 model yıllarını kapsaması bekleniyor. The New York Times tarafından hazırlanan bir rapora göre esasen 2032 yılına kadar ABD'de satıların araçların üçte ikisinin elektrikli olması sağlanacak.
Öte yandan EPA tarafından bu hafta detaylarının açıklanması beklenen kuralların tam kapsamına hakim değiliz ancak kısa sürede detaylı bir açıklama yapılacaktır. Bununla birlikte 2032’ye kadar satılacak yeni araçların kabaca yüzde 68’inin elektrikli olmasının talep edilmesi çok zor bir hedef. Halihazırda Ocak 2023 verilerine göre ABD’de satılan yeni araçların sadece yüzde 7,83’ü elektrikli veya hibrit konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı