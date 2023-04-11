Benzinli otomobiller için son yakın: Yeni kurallar getiriliyor

Tam Boyutta Gör ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), elektrikli otomobil satışlarını artırmak için oldukça katı yeni standartları açıklamaya hazırlanıyor. Yeni kuralların bu hafta içerisinde onaylanması beklenirken yeni standartların içten yanma motorlu araçların satışını agresif bir şekilde kısıtlayacağı aktarılıyor. Yeni kurallar otomobil üreticilerine bir satış hedefi koyuyor ve bunun etkilerinin sadece ABD genelinde değil küresel ölçekte de görülmesi bekleniyor.

Yeni kurallar benzinli araçların fişini çekecek

ABD Çevre Koruma Dairesi tarafından getirileceği söylenen yeni kuralların 2027 ila 2032 model yıllarını kapsaması bekleniyor. The New York Times tarafından hazırlanan bir rapora göre esasen 2032 yılına kadar ABD'de satıların araçların üçte ikisinin elektrikli olması sağlanacak.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Kaliforniya, eyalette satılan yeni arabaların yüzde 100'ünün 2035 yılına kadar karbon emisyonundan arındırılmış olmasını gerektirecek yeni kuralları kabul etmişti. Bununla ilgili haberimizde Kaliforniya’nın atmış olduğu adımın diğer eyaletler ve hükümet için temel olabileceğini söylemiştik. Zira eyalet, ABD’nin en büyük otomobil pazarı ve dolayısıyla burada alınan kuralların domino etkisi yaratması beklenebilir. Kaldı ki görünüşe göre taşlar devrilmeye çoktan başladı ve benzinli araçların “fişi” çekilmeye yakın.Kaliforniya’nın açtığı yola birçok eyalet girdi ve benzer düzenlemeleri kabul etti. Şimdi ise ABD genelinde bir düzenlemeye gidiliyor.

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Öte yandan EPA tarafından bu hafta detaylarının açıklanması beklenen kuralların tam kapsamına hakim değiliz ancak kısa sürede detaylı bir açıklama yapılacaktır. Bununla birlikte 2032’ye kadar satılacak yeni araçların kabaca yüzde 68’inin elektrikli olmasının talep edilmesi çok zor bir hedef. Halihazırda Ocak 2023 verilerine göre ABD’de satılan yeni araçların sadece yüzde 7,83’ü elektrikli veya hibrit konumunda.

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