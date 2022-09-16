TikTok Now testlere başladı

Sosyal medya dünyasında Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok gibi belli başlı oyuncular pastayı paylaşmış durumda ancak sessiz sedasız diplerden gelen ilginç bir uygulama dikkat çekiyor.

TikTok Now nedir?

BeReal uygulaması günde bir kez kullanıcının ön ve arka kamera aynı anda bir anını kaydettiği (fotoğraf veya kısa video), sonrasında da paylaştığı bir sosyal medya platformu. Uygulama kullanıcıya gün içerisinde tek bir uyarı gönderiyor ve paylaşım yapmasını istiyor. Herhangi bir düzenleme veya filtre de sunulmuyor. Yeni neyseniz osunuz gibi bir tanımlama yapılabilir.

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Uygulama son aylarda büyük bir ivme yakalamış durumda. Günlük aktif kullanıcı sayısı 10 milyonu, aylık aktif kullanıcı sayısı da 22 milyonu geçti. Sadece bir buçuk yılda bin kat artış göstermiş durumda.

Pazarın kıdemli oyuncuları haliyle bu patlamayı görmezden gelemedi. Snapchat bir süre önce ön ve arka kameradan aynı anda paylaşım yapan bir özellik kullanıma sunmuştu. TikTok Now adıyla testlere başlayan yeni özellik de benzer bir yapıya sahip.

TikTok Now kullanıcıya gün içinde bir bildirim göndererek bir paylaşım yapmasını istiyor. Kullanıcı da yine fotoğraf veya video paylaşımı yapabiliyor. 18 yaş altı kullanıcılar paylaşımlarını Keşfet kısmına yansıtamıyor. 16 yaş altında kullanıcıların paylaşımı varsayılan olarak gizliye ayarlanıyor. 13-15 yaş aralığında olanlar ise sadece arkadaşlarından yorum alabiliyor. TikTok Now orijinal uygulama içerisinde ABD’de erişime açılmış durumda. Bakalım BeReal uygulamasının önü alınabilecek mi?

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