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    Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor

    Skyrim, Fallout ve Wolfenstein gibi oyunların yayıncı stüdyosu Bethesda'dan, Indiana Jones'un oyunu geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor
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    Yayıncılığını Skyrim, Fallout ve Wolfenstein gibi oyunların yayıncılığını yapan Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise MachineGames'in yaptığı Indiana Jones oyunu duyuruldu.

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    Oyunun duyurusu için bir de 30 saniyelik kısa bir video paylaşıldı. Oyunu geliştiren stüdyo olan MachineGames, daha önce yine Bethesda çatısı altında son yıllarda çıkan Wolfenstein oyunlarını geliştirmişti. Bahsi geçen kısa duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Bethesda'nın yaptığı paylaşıma göre oyun orijinal bir hikayeye odaklanacak; Todd Howard ve Lucasfilm Games de projeye dahil olacak. Ayrıca açıklanacak daha birçok bilginin olduğunu ama bunun biraz zaman alacağı söylenmiş. Yani oyunun geliştirme aşamasında çok ilerde olmadıklarını söyleyebiliriz. 

    Oyunun türü kesin olarak bilinmiyor. Lucasfilm Games'in açıklamasına göre, Indiana Jones'un kariyerinin zirvesinde olduğu bağımsız bir hikaye anlatılacak. Oyunun çıkış tarihi gibi detayları da ne yazık ki bilinmiyor.

    Şunu söyleyebiliriz, bu oyun çıktığı anda Xbox Game Pass'te de yayınlanacak.



    https://www.gematsu.com/2021/01/bethesda-softworks-and-machinegames-announce-indiana-jones-game Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Microsoft xbox için bi uncharted istiyor galiba, umarım güzel olur(evet unchartedın indiana jonesten esinlendiğini biliyorum)
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sp 888 ve bu, ikiside standart arm çekirdeği kullanmıyor muydu zaten bu sefer? Ya ne olacaadi?
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    Çılgın pilot 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bu sefer ultra buglı bir oyun çıkarmazlar yoksa tam fiyasko olur.
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    Nevfel (T. I. ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft da biliyor 3-5 tane daha özel oyuna ihtiyacı var Sony'ye karşı.



    Tam yapılması gereken yapılmış.
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    kbere (Önder D) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    MachineGamesin yaptığı Wolfenstein oyunları güzeldi. Umarım o seviyenin üstünde bir iş çıkarırlar. Tomb Raider ve Uncharted'ın yanına bir kardeş daha fena olmaz
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Microsoft xbox için bi uncharted istiyor galiba, umarım güzel olur(evet unchartedın indiana jonesten esinlendiğini biliyorum)
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