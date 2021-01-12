Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor

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Yayıncılığını Skyrim, Fallout ve Wolfenstein gibi oyunların yayıncılığını yapan Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise MachineGames'in yaptığı Indiana Jones oyunu duyuruldu.

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Oyunun duyurusu için bir de 30 saniyelik kısa bir video paylaşıldı. Oyunu geliştiren stüdyo olan MachineGames, daha önce yine Bethesda çatısı altında son yıllarda çıkan Wolfenstein oyunlarını geliştirmişti. Bahsi geçen kısa duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bethesda'nın yaptığı paylaşıma göre oyun orijinal bir hikayeye odaklanacak; Todd Howard ve Lucasfilm Games de projeye dahil olacak. Ayrıca açıklanacak daha birçok bilginin olduğunu ama bunun biraz zaman alacağı söylenmiş. Yani oyunun geliştirme aşamasında çok ilerde olmadıklarını söyleyebiliriz.

Oyunun türü kesin olarak bilinmiyor. Lucasfilm Games'in açıklamasına göre, Indiana Jones'un kariyerinin zirvesinde olduğu bağımsız bir hikaye anlatılacak. Oyunun çıkış tarihi gibi detayları da ne yazık ki bilinmiyor.

Şunu söyleyebiliriz, bu oyun çıktığı anda Xbox Game Pass'te de yayınlanacak.

https://www.gematsu.com/2021/01/bethesda-softworks-and-machinegames-announce-indiana-jones-game

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