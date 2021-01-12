CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2021'de dün akşam saatlerinde Sony, kendi ürünleri için bir video paylaştı. Paylaşılan videoda PlayStation 5 için yayınlanacak olan bazı oyunların çıkış dönemi verildi.
Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu"
Yayınlanan videoda birçok teknoljiye yer verildi. Ancak oyuncuların en çok ilgisini çeken kısım elbette oyunların çıkış aralığının verildiği kısım oldu. Videoyu buradan izleyebilirsiniz. Paylaşılan oyunlar arasında PlayStation 5 özel oyunları dışında, konsol açısından PlayStation 5'e özel olan oyunlar da bulunuyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
Oyunların isminin üzerine tıklarsanız YouTube üzerinden fragmanlarını izleyebileceğiniz sayfaya gidebilirsiniz.
- Hitman III – 20 Ocak 2021 (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC)
- Returnal – 19 Mart 2021 (PlayStation 5)
- Kena: Bridge of Spirits – Mart 2021 (PS5, PS4, PC)
- Solar Ash – Haziran 2021 (PS5, PS4, PC)
- Little Devil Inside – Temmuz 2021 (PS5, PS4, PC)
- Ghostwire: Tokyo – Ekim 2021 (PS5, PC)
- Stray – Ekim 2021 (PS5, PC)
- Ratchet & Clank: Rift Apart – 2021'in ilk yarısı (PS5)
- Horizon Forbidden West – 2021'in ikinci yarısı (PS5, PS4)
- Project Athia – Ocak 2022
- Pragmata – 2023 (Daha önce 2022'de çıkacağı açıklanmıştı.)
https://www.gematsu.com/2021/01/ps5-ces-2021-sizzle-trailer-reveals-release-windows-for-project-athia-ghostwire-tokyo-kena-bridge-of-spirits-and-more Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
kaç para ?
yaw he he