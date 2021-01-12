CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı

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Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2021'de dün akşam saatlerinde Sony, kendi ürünleri için bir video paylaştı. Paylaşılan videoda PlayStation 5 için yayınlanacak olan bazı oyunların çıkış dönemi verildi.

Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu"

Yayınlanan videoda birçok teknoljiye yer verildi. Ancak oyuncuların en çok ilgisini çeken kısım elbette oyunların çıkış aralığının verildiği kısım oldu. Videoyu buradan izleyebilirsiniz. Paylaşılan oyunlar arasında PlayStation 5 özel oyunları dışında, konsol açısından PlayStation 5'e özel olan oyunlar da bulunuyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Oyunların isminin üzerine tıklarsanız YouTube üzerinden fragmanlarını izleyebileceğiniz sayfaya gidebilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/01/ps5-ces-2021-sizzle-trailer-reveals-release-windows-for-project-athia-ghostwire-tokyo-kena-bridge-of-spirits-and-more

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