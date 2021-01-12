Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı

    Dün akşam saatlerinde Sony, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda kendi ürünleri için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda bazı PlayStation oyunlarının çıkış aralığı da verildi.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    2,1b
    19
    9
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2021'de dün akşam saatlerinde Sony, kendi ürünleri için bir video paylaştı. Paylaşılan videoda PlayStation 5 için yayınlanacak olan bazı oyunların çıkış dönemi verildi.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu"

    Yayınlanan videoda birçok teknoljiye yer verildi. Ancak oyuncuların en çok ilgisini çeken kısım elbette oyunların çıkış aralığının verildiği kısım oldu. Videoyu buradan izleyebilirsiniz. Paylaşılan oyunlar arasında PlayStation 5 özel oyunları dışında, konsol açısından PlayStation 5'e özel olan oyunlar da bulunuyor. Listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    Oyunların isminin üzerine tıklarsanız YouTube üzerinden fragmanlarını izleyebileceğiniz sayfaya gidebilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/01/ps5-ces-2021-sizzle-trailer-reveals-release-windows-for-project-athia-ghostwire-tokyo-kena-bridge-of-spirits-and-more Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smalsrol (Volkan Küçük) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    God of War nerde yalançı Sony :D Paintle hazırladıgınız teaser ile oyun duyurmak kolay...
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaki83 (yakup tanriverdi) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gow diyenler takip etmiyor sanirim. Gow 2 ps4 cikacak ps5 ozel oyunu olmayacak. Buyuk ihimalle ps4 gow ile devrini sonlandiracak..bunu hak etti..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chillout 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gt7 yok mu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kingofbet (Utku Özay) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu an için ps5 almanın hiç bir mantığı yok o zaman
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OnLiNe MaNaGeR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gow nerede la hani? PS fanboyları konuya bekleniyorsunuz...
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Playstation5 4 sa. ( Mesaj Silindi ) OnLiNe MaNaGeR
    Geldim. Ne nerede la? Çıkmayacak mı denmiş la?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Real Nick 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Project athia nasıl olcak bakalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smalsrol (Volkan Küçük) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    God of War nerde yalançı Sony :D Paintle hazırladıgınız teaser ile oyun duyurmak kolay...
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 6 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    GoW'un bu sene çıkacağına inanan var mıydı cidden
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ 3 sa. Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri 3 sa. Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 5 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor 6 sa. Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı 6 sa. Yılın yeni ROG ürünleri! CES 2021 Türkçe canlı yayını! 7 sa. Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı Sonraki TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı 8 sa. KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı 8 sa. Surface Pro 7 Plus yükseltilebilir SSD ile geliyor 9 sa. Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend 9 sa. Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu 10 sa. Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı 10 sa. LG televizyonlara Google Stadia ve GeForce Now geliyor 11 sa. Türksat 5A'nın Türkiye'ye katkısı ne olacak? 11 sa. TCL NXTPAPER e-mürekkep ekranlı tablet tanıtıldı 12 sa. Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı 12 sa. Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili beklenenden erken gelebilir 13 sa. Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor 13 sa. Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak 14 sa. Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi 14 sa. Xbox Series'in kırmızı renkli yeni kontrolcüsü tanıtıldı 15 sa. Disney, X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl ekleyeceğini düşünüyor 20 sa. Starlink resmen Avrupa'da: İngiltere'de beta testleri başladı 21 sa. Sonsuz koşu oyunu Choppy Waters iOS ve Android için yayınlandı 22 sa. Deadpool 3, 18 yaş sınırıyla geliyor: Marvel evrenine katılacak 23 sa. HAVELSAN tarafından geliştirilen kamuya özel mesajlaşma uygulaması “İleti” kullanılmaya başlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız