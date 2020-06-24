Beton delici uçak bombası SARB-83, testi geçti

Tam Boyutta Gör

TÜBİTAK SAGE bünyesinde Türk mühendisler beton delici bomba SARB-83’ün canlı testi yapıldı. Uçaklarda kullanılacak SARB-83’ün testi başarıyla tamamlandı. Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edilmiş oldu

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi

Testler Türkiye’nin geliştirdiği HABRAS test platformunda yapıldı. HABRAS test platformu, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift raylı test hattı olma özelliğine sahip. SARB-83 testi sayesinde HABRAS platformunda ilk kez mühimmat raydayken tapa kurulumu gerçekleştirildi. İlk kez patlayıcı içeren bir harp başlığı, yedek ateşleme sistemi kullanılarak güvenli bir şekilde patlatıldı. Böyleliklie SARB-83 testiyle birlikte pek çok yeniliğe imza atıldı.

Ayrıca Bkz. "HABRAS test sahası açıldı! Yurt dışındaki savunma sanayi testleri ülkemizde yapılacak"

SARB-83 uçaklarda kullanılacak. 1,8 metrelik betonu delme ve içindekileri imha etme özelliğine sahip. Sığınak, mağara, uçak pisti, hangar gibi hedeflere yönelik geliştirildi. Harp başlığı teknolojisi bulunan mühimmatın ağırlığı 415 kilogram. SARB-83, TSK envanterindeki uçaklarda kullanılabilecek.

Test görüntülerini aşağıdaki tweet'ten seyredebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.