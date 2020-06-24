Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Beton delici uçak bombası SARB-83, testi geçti

    Türk mühendisler tarafından geliştirilen SARB-83, canlı olarak test edildi. Testler, HARBAS yerli test platformunda bir çok yeniliğe imza atarak gerçekleşti.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    987
    32
    7
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Beton delici uçak bombası SARB-83, testi geçti
    Tam Boyutta Gör

    TÜBİTAK SAGE bünyesinde Türk mühendisler beton delici bomba SARB-83’ün canlı testi yapıldı. Uçaklarda kullanılacak SARB-83’ün testi başarıyla tamamlandı. Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edilmiş oldu

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi

    Testler Türkiye’nin geliştirdiği HABRAS test platformunda yapıldı. HABRAS test platformu, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift raylı test hattı olma özelliğine sahip. SARB-83 testi sayesinde HABRAS platformunda ilk kez mühimmat raydayken tapa kurulumu gerçekleştirildi. İlk kez patlayıcı içeren bir harp başlığı, yedek ateşleme sistemi kullanılarak güvenli bir şekilde patlatıldı. Böyleliklie SARB-83 testiyle birlikte pek çok yeniliğe imza atıldı.

    Ayrıca Bkz. "HABRAS test sahası açıldı! Yurt dışındaki savunma sanayi testleri ülkemizde yapılacak"

    SARB-83 uçaklarda kullanılacak. 1,8 metrelik betonu delme ve içindekileri imha etme özelliğine sahip. Sığınak, mağara, uçak pisti, hangar gibi hedeflere yönelik geliştirildi. Harp başlığı teknolojisi bulunan mühimmatın ağırlığı 415 kilogram. SARB-83, TSK envanterindeki uçaklarda kullanılabilecek.

    Test görüntülerini aşağıdaki tweet'ten seyredebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fotifoti (foti ) 2 sa.
    Harika gidiyor milli savunma
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. en beğenilen
    öyle bir beton nasıl delinir arkadaş, üstelik betonun arkasına geçmeyi başardı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 1 sa.
    Savunma sanayii olmasa gurur duyabileceğimiz birşey bulamıyorum ne yazık ki. Üstelik savunma sanayii ARGE çalışmaları sırasında farklı yan ürünler de bulunuyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 sa.
    Tebrik ederiz, Her alanda Milli teknolojilerimizi, işletmelerimizi, gençlerimizi desteklemeye devam edelim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VaporWave (Emre ) 1 sa.
    Tebrikler devamı gelsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    venomboy_85 1 sa.
    Bravo devam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa.
    efferim
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. en beğenilen
    öyle bir beton nasıl delinir arkadaş, üstelik betonun arkasına geçmeyi başardı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 2 sa.
    Harika gidiyor milli savunma
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran) 19 dk. Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı 49 dk. Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 güncellendi 1 sa. Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi 1 sa. Acer Enduro dayanıklılık odaklı dizüstü serisi tanıtıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Beton delici uçak bombası SARB-83, testi geçti Sonraki RTX 3080 Ti 21 TFLOPS hesaplama kapasitesiyle gelebilir 3 sa. Yine sorunlu güncelleme: Windows 10 güvenlik yaması bilgisayarları zorla yeniden başlatıyor 4 sa. 2020 Opel Mokka, yepyeni tasarım ve teknolojilerle geldi 4 sa. iOS 14, ses tanıma özelliğiyle alarm gibi önemli sesleri algılayarak kullanıcıları bilgilendirecek 5 sa. Yeni işletim sistemlerinin duyurulmasından sonra AirPods Pro için gelen gizemli güncelleme 6 sa. Aras Kargo'nun tek kontrolü Avusturyalı şirkete geçiyor 6 sa. Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa sunuldu 7 sa. BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı 7 sa. 2020 Volkswagen Arteon tanıtıldı: Station wagon gövde tipi, güçlü R versiyon ve plug-in hibrit motor 8 sa. İyileştirilmiş pil şarjı özelliği Apple Watch ve AirPods modellerine geliyor 9 sa. Mayıs ayında dijital oyun satışları 10 milyar doları geçti 9 sa. Intel Xe grafik birimini ilk kullanan Acer Swift 5 oldu 10 sa. Microsoft Defender uygulaması Linux dağıtımları için hazır 11 sa. Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek 20 sa. Ücretsiz GTA 5 dağıtan Epic Store'un aktif kullanıcı sayısı zirve yaptı 20 sa. Acer dayanıklılık odaklı Enduro tablet modellerini duyurdu 21 sa. Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı 22 sa. Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı 22 sa. Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator çıktı 23 sa. Renault ve Nissan, 1.3 milyon araçta "emisyon hilesi" yapmakla suçlanıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi