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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı

    Better Call Saul'un 6. sezonu 2022'nin ilk çeyreğine ertelendi. Mart ayı içerisinde çekimleri başlayacak olan final sezonu 13 bölümden oluşacak.
    01 Mart 2021, 20:16 (6 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı
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    Breaking Bad'in sevilen spin-off dizisi Better Call Saul'un final sezonu ertelendi. AMC tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, merakla beklenen altıncı sezonun planlanan yayın tarihi 2021'den 2022'nin ilk çeyreğine alındı.

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    Dizinin yaratıcısı ve baş senaristi olan Peter Gould, ertelemenin nedeni olarak COVID-19 salgınını gösterdi. Salgın nedeniyle hem senaryo tarafında hem de çekimler tarafında gecikmeler yaşanmış. Dizinin çekimlerinin geçtiğimiz yıl başlaması bekleniyordu ancak Mart 2021'e kadar ertelendi. Çekimler Mart ayına ertelenince yayın tarihi de doğal olarak 2022'ye kaldı.

    13 bölümden oluşan 6. sezon yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından ekranlara gelmiş olacak. Better Call Saul da daha önce bu kadar uzun bir ara verilmemişti. Altıncı sezonun final sezonu olması, daha çok bölümden oluşması ve son olarak COVID-19 salgını bu iki yıllık uzun aranın sebepleri oldu.

    Better Call Saul'ın final sezonunda çözülmesi gereken epey bir nokta yer alıyor. Dizinin sevilen karakteri Kim Wexler'ın akıbeti ve Saul'un Breaking Bad sonrası hayatı şu anda en büyük iki soru işaretleri olarak dikkat çekiyor. 13 bölümlük final sezonu için beklentiler epey yüksek. Umuyoruz Peter Gould ve Vince Gilligan bizlere Breaking Bad'te olduğu gibi yine müthiş bir final sunar.

    Better Call Saul'un ilk dört sezonu şu anda Netflix Türkiye'de izlenebiliyor. Beşinci sezon ise bir yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef hala eklenmedi.



    https://deadline.com/2021/02/amc-networks-better-call-saul-killing-eve-walking-dead-1234701802/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    5. Sezon 15 Mart'ta geliyor.
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflixde Türkçe dublaj ile izleyelim uğraşmayalım
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    O ozkank (Özkan K.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    VPN ile Hollanda üzerinden bağlandıktan sonra Netflix'i açıp "Türkçe altyazısı" ile 5. sezonu izleyebiliyorsunuz, evet garip, ama gerçek...
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    olasılıksız238 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çekene kadar Mike ölecek acele edin. :(
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    manesnuc (Fırat Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Breaking Bad ve Better Call Saul’un seyir keyfi, sakin sahnelerde bile olan tadı hiç yakalayamadım. Tabi çoğu yapımın özellikle kaliteli yapımların formülü farklı ve zaten bu kadar sevilmelerinin sebebi de bu. Bir de Modern Family keyfini başka dizilerde bulamadığım için bitirip tekrar başladım ama Better Call Saul ile Breaking Bad’e nedense tekrar dönemedim. Gerçek hayat gibi, izledim, sevdim ve aynısının tekrarını değil devamını ister oldum. Elbette serüven bitiyor, Jimmy’i lazım olur diye rehberime kaydetmeyi ve WhatsApp’ta en üste pinleyip unutmamayı düşünüyorum. LOL.
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    oly1786 (caner nebi) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilmeyenler için, 5. Sezon Dsmartta.
    İlk 4 sezon Netflix’te. bir dizinin hakları komple bir platformda olmalı, 4 sezon izleyip sırf 5. Sezon için Dsmart mı alacağız.
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    Oguzzz2861 (Oğuzhan DEMİRHAN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    15 martta geliyor 5. Sezon netflix e reis
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Kat.rip tüm sezon haklarına sahip 👍
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