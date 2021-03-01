Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı

Tam Boyutta Gör

Breaking Bad'in sevilen spin-off dizisi Better Call Saul'un final sezonu ertelendi. AMC tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, merakla beklenen altıncı sezonun planlanan yayın tarihi 2021'den 2022'nin ilk çeyreğine alındı.

İlginizi Çekebilir

Breaking Bad filmi El Camino'nun yeni tanıtım fragmanı paylaşıldı

Dizinin yaratıcısı ve baş senaristi olan Peter Gould, ertelemenin nedeni olarak COVID-19 salgınını gösterdi. Salgın nedeniyle hem senaryo tarafında hem de çekimler tarafında gecikmeler yaşanmış. Dizinin çekimlerinin geçtiğimiz yıl başlaması bekleniyordu ancak Mart 2021'e kadar ertelendi. Çekimler Mart ayına ertelenince yayın tarihi de doğal olarak 2022'ye kaldı.

13 bölümden oluşan 6. sezon yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından ekranlara gelmiş olacak. Better Call Saul da daha önce bu kadar uzun bir ara verilmemişti. Altıncı sezonun final sezonu olması, daha çok bölümden oluşması ve son olarak COVID-19 salgını bu iki yıllık uzun aranın sebepleri oldu.

Better Call Saul'ın final sezonunda çözülmesi gereken epey bir nokta yer alıyor. Dizinin sevilen karakteri Kim Wexler'ın akıbeti ve Saul'un Breaking Bad sonrası hayatı şu anda en büyük iki soru işaretleri olarak dikkat çekiyor. 13 bölümlük final sezonu için beklentiler epey yüksek. Umuyoruz Peter Gould ve Vince Gilligan bizlere Breaking Bad'te olduğu gibi yine müthiş bir final sunar.

Better Call Saul'un ilk dört sezonu şu anda Netflix Türkiye'de izlenebiliyor. Beşinci sezon ise bir yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef hala eklenmedi.

https://deadline.com/2021/02/amc-networks-better-call-saul-killing-eve-walking-dead-1234701802/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.