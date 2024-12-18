Secret Level'ın 2. sezonu için beklenen haber geldi

Amazon dizinin izlenme rakamlarına dair net bir sayı vermemiş olsa da Secret Level'ın bugüne kadar platformda en iyi açılışı yapan animasyon dizisi olduğunu açıkladı. Bu kadar kısa sürede 2. sezon onayı geldiğine göre izlenme rakamları gerçekten etkileyici olmalı.
Secret Levels 2. Sezon Onayını Aldı
Love, Death & Robots'un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Secret Level, aynı Love, Death & Robots gibi her bölümünde farklı bir hikâye anlatıyor. Ancak bu kez hikâyeleri birbirine bağlayan ortak tema video oyunlardan uyarlanmış olmaları.
İlk sezonunda Mega Man, Armored Core, Dungeons & Dragons, Sifu gibi oyunları ele alan Secret Level'ın 2. sezonunda hangi oyunları işleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Gerçi dizinin hayranları daha şimdiden Dark Souls ve BioShock gibi oyunların adını geçirmeye başladı bile.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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