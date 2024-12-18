Secret Level'ın 2. sezonu için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle oyunseverler tarafından heyecanla beklenen animasyon dizisi Secret Level, geçtiğimiz hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Love, Death & Robots'un oyunlara odaklanan versiyonu olarak lanse edilen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizinin gördüğü bu ilgi, 2. sezonun da önünü açmış oldu. Amazon, daha ilk sezonun ikinci yarısı bile yayınlanmadan diziye 2. sezon onayını verdi.

Amazon dizinin izlenme rakamlarına dair net bir sayı vermemiş olsa da Secret Level'ın bugüne kadar platformda en iyi açılışı yapan animasyon dizisi olduğunu açıkladı. Bu kadar kısa sürede 2. sezon onayı geldiğine göre izlenme rakamları gerçekten etkileyici olmalı.

Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 2 hf. önce eklendi

Secret Levels 2. Sezon Onayını Aldı

Love, Death & Robots'un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Secret Level, aynı Love, Death & Robots gibi her bölümünde farklı bir hikâye anlatıyor. Ancak bu kez hikâyeleri birbirine bağlayan ortak tema video oyunlardan uyarlanmış olmaları.

İlk sezonunda Mega Man, Armored Core, Dungeons & Dragons, Sifu gibi oyunları ele alan Secret Level'ın 2. sezonunda hangi oyunları işleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Gerçi dizinin hayranları daha şimdiden Dark Souls ve BioShock gibi oyunların adını geçirmeye başladı bile.

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Secret Level 2. sezon için beklenen haber geldi