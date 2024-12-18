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    Anlık Bildirim

    Secret Level'ın 2. sezonu için beklenen haber geldi

    Her bölümü farklı bir video oyunundan uyarlanan animasyon dizisi Secret Level'ın akıbeti belli oldu. Amazon Prime Video, diziyi devam ettirip ettirmeyeceğini açıkladı.   
    Secret Level 2. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Özellikle oyunseverler tarafından heyecanla beklenen animasyon dizisi Secret Level, geçtiğimiz hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Love, Death & Robots'un oyunlara odaklanan versiyonu olarak lanse edilen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizinin gördüğü bu ilgi, 2. sezonun da önünü açmış oldu. Amazon, daha ilk sezonun ikinci yarısı bile yayınlanmadan diziye 2. sezon onayını verdi.

    Amazon dizinin izlenme rakamlarına dair net bir sayı vermemiş olsa da Secret Level'ın bugüne kadar platformda en iyi açılışı yapan animasyon dizisi olduğunu açıkladı. Bu kadar kısa sürede 2. sezon onayı geldiğine göre izlenme rakamları gerçekten etkileyici olmalı.

    Secret Levels 2. Sezon Onayını Aldı

    Love, Death & Robots'un yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Secret Level, aynı Love, Death & Robots gibi her bölümünde farklı bir hikâye anlatıyor. Ancak bu kez hikâyeleri birbirine bağlayan ortak tema video oyunlardan uyarlanmış olmaları.

    İlk sezonunda Mega Man, Armored Core, Dungeons & Dragons, Sifu gibi oyunları ele alan Secret Level'ın 2. sezonunda hangi oyunları işleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Gerçi dizinin hayranları daha şimdiden Dark Souls ve BioShock gibi oyunların adını geçirmeye başladı bile.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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