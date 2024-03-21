Tim Burton imzalı Beetlejuice 2'den ilk görseller geldi

Tam Boyutta Gör Hollywood'un en nev'i şahsına münhasır yönetmenlerinden olan Tim Burton'ın imzasını taşıyan Beetlejuice (Beterböcek), 80'lerin sinema dünyasına kazandırdığı kült filmlerden biriydi. Michael Keaton'ın etkileyici performansıyla akıllara kazınan film, çıktığı günden bu yana pek çok sinemaseverin gönlünü kazandı. Belki de bundan olsa gerek ki Burton, yıllar sonra bir devam filmiyle bu dünyaya geri dönüyor.

Duyurulduğu günden beri merakla beklenen Beetlejuice 2, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Eylül ayında vizyona girecek filmin tanıtım çalışmalarına yavaştan başlayan Warner Bros. Discovery, filmden ilk görselleri paylaştı.

Beetlejuice 2, Orijinal Ekibi Bir Araya Getiriyor

Tam Boyutta Gör Beetlejuice Beetlejuice adını taşıyan devam filmi, orijinal ekibi yeniden bir araya getiriyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rollerini tekrarladığı devam filminde oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler ise Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe.olacak.

Entertainment Weekly aracılığıyla servis edilen bu ilk görsellerde, Jenna Ortega ve Winona Ryder'ı ilk kez bir arada görme şansı yakalıyoruz. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor.

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Normalde Beetlejuice 2 gibi yıllar sonra gelen devam filmlerine şüpheyle yaklaşılsa da işin başında yine Tim Burton'ın olması, ortaya çıkacak sonuca dair daha umutlu olmamızı sağlıyor.

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