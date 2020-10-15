Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının tüm dünyayı bir şekilde etkileyeceğinin anlaşılmasının ardından elektronik devleri yavaş yavaş üretimi Çin’den kaydırmaya başladı.
Telekom firmaları sırada
Çin’in kendi firmaları başta olmak üzere ülkesinde yaptığı üretim gibi alanları kullanarak kendisine karşı siber ajanlık faaliyetlerinde bulunabileceğini düşünen ABD, geçen yıldan bu yana bazı firmalara sıkı ambargolar uyguluyor.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de akıllı telefon satışları düşüyor
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ABD yetkilileri sadece Çinli firmalara değil kendi teknolojisini kullanan yabancı firmalara da onay süreci uygulamaya başladı. Hal böyle olunca teknoloji devleri yavaş yavaş Çinli firmalar ile üretimi kısma yoluna gidiyor.
Geçtiğimiz günlerde Ericsson ve Nokia’nın telekom ekipman üretimini Çin’den Vietnam’a kaydırdığı bilgisi gelmişti. Bu hafta da Güney Koreli KMW ve Ace Technologies firmalarının Vietnam’a üretimi kaydırdığı bilgisi geldi.
Vietnam sunduğu ucuz iş gücü ile teknoloji devlerinin dikkatini çekiyor. KMW ve Ace Technologies uzun süredir ülkeye yatırımlarına devam ediyor. Samsung da geçen yıl telekom ekipmanlarının üretimini Suwon’a taşımıştı. Vietnam’ın bu bakımdan gelecekte Çin’e önemli bir alternatif olacağı tahmin ediliyor.
https://www.gizmochina.com/2020/10/14/korean-telecom-equipment-makers-shift-to-vietnam/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
He şu olur doğru, temel şeylerin bedavaya gelir onun haricinde de pirinç ve patates tarlalarında çalışırsın.
Ülkemiz liderlerinin ülkemizin gücünü bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Tüm cephelerde ve her alanda yönlendirici ben olayım, söylemleriyle yola çıkarsan senden daha güçlü devletler elbette döviz operasyonları yapacaklar ve senin ekonomini sarsacaklardır. Önce kendi ekonomini sağlama al, al ki böyle saldırılarda halkın etkilenmesin. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. İş bilmez bakanların da bunda katkısı çok büyük.