Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor

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ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının tüm dünyayı bir şekilde etkileyeceğinin anlaşılmasının ardından elektronik devleri yavaş yavaş üretimi Çin’den kaydırmaya başladı.

Telekom firmaları sırada

Çin’in kendi firmaları başta olmak üzere ülkesinde yaptığı üretim gibi alanları kullanarak kendisine karşı siber ajanlık faaliyetlerinde bulunabileceğini düşünen ABD, geçen yıldan bu yana bazı firmalara sıkı ambargolar uyguluyor.

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ABD yetkilileri sadece Çinli firmalara değil kendi teknolojisini kullanan yabancı firmalara da onay süreci uygulamaya başladı. Hal böyle olunca teknoloji devleri yavaş yavaş Çinli firmalar ile üretimi kısma yoluna gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde Ericsson ve Nokia’nın telekom ekipman üretimini Çin’den Vietnam’a kaydırdığı bilgisi gelmişti. Bu hafta da Güney Koreli KMW ve Ace Technologies firmalarının Vietnam’a üretimi kaydırdığı bilgisi geldi.

Vietnam sunduğu ucuz iş gücü ile teknoloji devlerinin dikkatini çekiyor. KMW ve Ace Technologies uzun süredir ülkeye yatırımlarına devam ediyor. Samsung da geçen yıl telekom ekipmanlarının üretimini Suwon’a taşımıştı. Vietnam’ın bu bakımdan gelecekte Çin’e önemli bir alternatif olacağı tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/14/korean-telecom-equipment-makers-shift-to-vietnam/

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