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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor

    ABD’nin kendi teknolojisini kullanan yabancı firmalara da Huawei ile ticaret için kota koyması sonrasında dev firmalar yavaş yavaş üretimi Çin’den kaydırıyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor
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    ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının tüm dünyayı bir şekilde etkileyeceğinin anlaşılmasının ardından elektronik devleri yavaş yavaş üretimi Çin’den kaydırmaya başladı.

    Telekom firmaları sırada

    Çin’in kendi firmaları başta olmak üzere ülkesinde yaptığı üretim gibi alanları kullanarak kendisine karşı siber ajanlık faaliyetlerinde bulunabileceğini düşünen ABD, geçen yıldan bu yana bazı firmalara sıkı ambargolar uyguluyor.

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    ABD yetkilileri sadece Çinli firmalara değil kendi teknolojisini kullanan yabancı firmalara da onay süreci uygulamaya başladı. Hal böyle olunca teknoloji devleri yavaş yavaş Çinli firmalar ile üretimi kısma yoluna gidiyor.

    Geçtiğimiz günlerde Ericsson ve Nokia’nın telekom ekipman üretimini Çin’den Vietnam’a kaydırdığı bilgisi gelmişti. Bu hafta da Güney Koreli KMW ve Ace Technologies firmalarının Vietnam’a üretimi kaydırdığı bilgisi geldi.

    Vietnam sunduğu ucuz iş gücü ile teknoloji devlerinin dikkatini çekiyor. KMW ve Ace Technologies uzun süredir ülkeye yatırımlarına devam ediyor. Samsung da geçen yıl telekom ekipmanlarının üretimini Suwon’a taşımıştı. Vietnam’ın bu bakımdan gelecekte Çin’e önemli bir alternatif olacağı tahmin ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/14/korean-telecom-equipment-makers-shift-to-vietnam/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ömerayhan 1 hf. en beğenilen Cem300
    ABD yer yüzünden silinirse kapitalizm sayesinde ucuza giydiğin donundan bile olursun.

    He şu olur doğru, temel şeylerin bedavaya gelir onun haricinde de pirinç ve patates tarlalarında çalışırsın.
    ABD yer yüzünden silinirse kapitalizm sayesinde ucuza giydiğin donundan bile olursun. He şu olur doğru, temel şeylerin bedavaya gelir onun haricinde de p...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    assassinjoy (Berk Özdek) 1 hf. dede17
    Rahip Brunson tutukla, Suriye göçmenler sorununu üzerine al, terör sorunuyla mücadele et, Lübnan konusuna yoğunlaş, Yunanistan ile Akdeniz'de kapış, Ayasofya Camii sorununa el at, Mısır / Sisi'ye karşı tutum al, Azerbaycan/Ermenistan ilişkilerinde masaya otur, İsrail' karşı tutum al ve daha nice olaylar...

    Ülkemiz liderlerinin ülkemizin gücünü bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Tüm cephelerde ve her alanda yönlendirici ben olayım, söylemleriyle yola çıkarsan senden daha güçlü devletler elbette döviz operasyonları yapacaklar ve senin ekonomini sarsacaklardır. Önce kendi ekonomini sağlama al, al ki böyle saldırılarda halkın etkilenmesin. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. İş bilmez bakanların da bunda katkısı çok büyük.
    Rahip Brunson tutukla, Suriye göçmenler sorununu üzerine al, terör sorunuyla mücadele et, Lübnan konusuna yoğunlaş, Yunanistan ile Akdeniz'de kapış, Ayasofya Ca...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cand. 1 hf.
    Şükür şu çinlilerden kurtulsun milley
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Bize gelin vicdansızlar.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 hf.
    Türkiye de ucuz iş gücü var ama kalifiye iş gücü var mı? Bunu bir düşünmek lazım önce.
    Yanıtla +1
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    monacomen 1 hf. (düzenlendi)
    Dünya firmalarını başka bir ülkeye taşırken Çin'in de bunu melül melül izleyeceğini hiç sanmıyorum. Vietnam'da yakında siyasi karışıklıklar, aniden başlayan virüs salgınları, doğa üstü olaylar görür isek hiç şaşmamak gerek. Ticarette ahlak pek söz konusu olmaz. Adil bir savaş döndüğü de pek söylenemez. Kılıçlar çekilmiş artık. Ortalıkta dolaşmamakta fayda var. Vietnam etin ne butun ne bunlarla nasıl başedeceksin. Dev gibi bir Çin'in elinden bu küçücük ülke işini alırsa bu dev buna ne yapmaz.


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    1 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 1 hf. monacomen
    Toprak büyüklüğü ile kıyaslamak komik olmuş zaten önceden elektroniklerin çoğu vietnamda üretiliyordu Çin'e kaymıştı şimdi tekrar vietnam ve hindistan'a kayıyor olay bu
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf.
    Bize gelsinler



    İstediğiniz kadar doğayı katletmek çevreyi kirletmek serbest.



    En ucuz işçilik adam başı 200 euro
    Yanıtla +1
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    yasin_92 1 hf.
    vietnamda çinin bi eyaleti gibi bişey
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    zero fear 1 hf.
    Umarım tüm endüstri alanlarına yayılır bu eylem. Tesla bile yurt dışında ikinci fabrikasını Çin'de açıyor bu ne perhiz? Gel kardeşim Türkiye'ye Hindistan'a Pakistan'a. Ne var bu çekik gözlülerde yani.
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    yasammaliyeti sitesine baktım, vietnamda ortalama maaş 334 euro yani 3.105 TL , ssk - yemek - yol dahil mi bilmiyorum ama bizde şu an asgari ücret 250 euro (2324tl - ssk - yemek - yol hariç)
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    carter (Volkan ) 1 hf.
    Ellerine sağlık.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf.
    Artık Türkiye’ye de gelebilirsiniz. Dolar euro’yu uçuranlar sağolsun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    dede17 (amdfusion ) 1 hf. dr20mouse
    Doların artacağı ekonomik olarak saldırı olacağı 15 Temmuz 2016 sabahı belliydi ağlayanalar bağaranlar bu ülkenin en fazla kaynaklarına ulaşan doların çocukları
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    cand. 1 hf.
    Şükür şu çinlilerden kurtulsun milley
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    2955 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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