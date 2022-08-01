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    Beyaz Saray’ın da artık Blockchain danışmanı olacak

    ABD'de kripto paralar ve blockchain teknolojileri hakkındaki düzenleme çalışmaları devam ederken şimdi de Beyaz Saray'a Blockchain Danışmanı geliyor.                      
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    Beyaz Saray’ın da artık Blockchain danışmanı olacak
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    Blockchain teknolojisi her alanda hızlı bir şekilde gelişme kaydetmeye devam ediyor. Birçok ülke de hizmetlerine Blockchain teknolojisini entegre etmek için çalışmalar yapıyor. Son olarak ABD, teknoloji yasası aracılığıyla Beyaz Saray‘a Blockchain Uzmanı atanacağı duyuruldu. 

    Kripto paralar konusunda yapılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Blockchain teknolojindeki gelişim giderek artıyor. Özellikle kripto düzenleme baskısı altında olan ABD, yakın zamanda güncellenen ABD Teknoloji Yasası‘na önemli bir kalem daha ekledi. Öyle ki artık Beyaz Saray’ın Blockchain Danışmanı koltuğu olacak.

    ABD’de dün yapılan bir Meclis oylamasından sonra Kongre’nin her iki partisinden destek alan mevzuatta, Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi’nde çalışacak Blockchain ve kripto para konularında yeni bir danışman olacağı açıklandı. 

    Kongre Blockchain Grubu Eşbaşkanı Darren Soto konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Hükümetimizde inovasyonun şekillenmeye devam etmesini sağlamak için gereken politikayı geliştirmekten gurur duyuyorum”

    Ayrıca hatırlatacak olursak, Beyaz Saray’ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda yeniden yükselişe geçeceğini söylemişti.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 22 saat önce

    Çok güzel yaw

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