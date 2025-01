Oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor; Beyond: Two Souls dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör The Last of Us, Arcane, Fallout gibi yapımların yakaladığı başarı Hollywood'u oyun uyarlamaları konusunda daha da cesaretlendirmiş durumda. Bu yüzden hazırlık aşamasındaki oyun uyarlamalarının sayısı son dönemde hızla artıyor. Son birkaç hafta içerisinde ortaya çıkan Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn, Helldivers 2 gibi uyarlamalara dün bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Beyond: Two Souls oyunundan uyarlanacak bir dizi için hazırlıkların başladığı açıklandı.

2013 yılında oyunseverlerle buluşan Beyond: Two Souls genel olarak olumlu yorumlar aldı. Oyuna getirilen en büyük eleştiriyse oynanış tarafının zayıf olmasıydı. Zira Beyond: Two Souls alışık olduğumuz oyunlardan ziyade interaktif bir filme benziyordu. Nitekim oyundaki karakterleri de gerçek oyuncular canlandırıyordu. Beyond: Two Souls bu yönüyle bir filme ya da diziye uyarlanmaya epey uygun bir oyun. Bu yüzden ortaya dikkkat çekici bir iş çıkabilir. Ama tabii bu biraz da uyarlamayı hazırlayan kişilere bağlı olacak.

Beyond: Two Souls Dizisi Elliot Page Öncülüğünde Hazırlanıyor

Beyond: Two Souls dizisi için henüz bir kanal ya da dijital platformla anlaşılmadı. Oyunun başrolünü üstlenen Elliot Page, dizi uyarlaması için Quantic Dream stüdyosu ile anlaştı. Page'in yapım şirketi olan Pageboy Productions şimdi bu projeyi geliştirerek kanallara ve dijital platformlara sunacak. Proje henüz yolun başında olduğu için dizinin yaratıcısının ya da yönetmenin kim olacağı şimdilik bilinmiyor.

Beyond: Two Souls, Jodie Holmes'un hikâyesini anlatıyor. Doğaüstü güçlere sahip olan genç kadın, bir yandan ötedünyadan varlıklarla mücadele ederken, diğer yandan hükûmetin karıştığı bir komplonun içine çekiliyor. Aiden adlı bir varlıkla bağlantı kuran Jodie'nin peşinde olan insanlardan ve varlıklardan kaçıp, çok geç olmadan güçlerinin gerçek doğasını öğrenmesi gerekiyor.

