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    Big.little formatı masa üstüne geliyor

    Yüklere göre performans veya verimlilik odaklı işlemci çekirdeklerini devreye sokan big.Little mimarisi Intel taşınabilir işlemcilerden sonra masa üstü işlemcilere de geliyor.
    1 hf.
    2,1b
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    7
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Big.little formatı masa üstüne geliyor

    Uzun süredir mobil cihaz yongalarında görmeye alıştığımız yük yoğunluğuna göre iki veya üç farklı işlemci kümesinin sırayla devreye girmesi mantığı Intel tarafından da benimsenmiş durumda. Taşınabilir sistemlerin ardından masa üstü işlemcilerde de çok kümeli mantık kullanılacak.

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    Maliyeti düşürecek

    ARM tarafından big.Little olarak adlandırılan konsept Intel tarafında ise Melez Mimari olarak adlandırılıyor. Daha önce Lakefield mimarisinde ilk kez çok kümeli bir sistem kullanılmıştı. Yoğun yüklerde tek bir Sunny Cove çekirdeği ve düşük yüklerde de 4 adet Atom Tremont çekirdeği devreye giriyordu.

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    Gelen bilgilere göre Alder Lake-S olarak adlandırılan yeni masa üstü mimarisi 10nm sürecinde tasarlanıyor. Bu yeni mimari 8 adede kadar Golden Cove çekirdeği ve 8 adede kadar Atom Gracemont çekirdeği barındırıyor. Yeni çekirdekler elbette daha verimli. TDP tarafında 80W-125W aralığı mevcut ancak 150W değeri de hali hazırda planlama aşamasında.

    Big.little formatı masa üstüne geliyor
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    10nm sürecinde halen verimlilik sorunları yaşayan Intel, bu sürecin kendileri için çok karlı olmadığını belirtmişti. Bu bakımdan melez mimari yapılarla maliyeti biraz daha düşürmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Firma bundan sonra 7nm sürecine hızlı bir geçiş yapmanın yollarını arıyor.



    https://www.techpowerup.com/264615/rumor-intel-to-introduce-big-little-architecture-for-desktop-with-alder-lake-s-new-lga-1700-socket Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    RASYONALIST (Extagon Beatz) 1 hf. en beğenilen
    little little into the middle
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    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 hf.
    Baktı ki AMD ye yetişemiyor, 150 Watt işlemci yapayım bari demiş.
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    ahmetay74 (Ahmet Tay) 1 hf. emreb78
    tablette hala satması beni ayar ediyor, resmen çöp rockchip ile birlikte çalışıp saçma sapan araçlarla birlikte içi fazlalık kodlarla dolu SoFia çipini ürettiler. hem aşırı ısınıyor hem de i/o hızı o kadar yavaş ki sd karttan çalıştırdığımda uygulamalar en az 2 kat daha hızlı açılıyor.. adam gibi bir bootloader da olmadığı için bazı fastboot komutları da tablete kafayı yedirtiyor i/o sıkıştığı için.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 hf.
    bi bitmedi şu atom pc de tek başına denediler patladı. Cep telefonuna soktular patladı. Tabletlerde hala kullanıyorlar. Intelin ana derdi Nm felan değil para kazanacağım diye çeri çöpü ısıtıp ısıtıp önümüze sürmekle uğraşmaktan ana grup işlemcilere odaklanamama.
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    Eeltorm 1 hf.
    Big little telefonlarda pil çok gitsin diye enerji tasarrufu için kullanılan bir teknoloji. Intel TDP'yi aşağıda tutmayı beceremedi böyle saçmalamaya başladı.
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    RASYONALIST (Extagon Beatz) 1 hf. en beğenilen
    little little into the middle
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