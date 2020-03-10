Big.little formatı masa üstüne geliyor

Uzun süredir mobil cihaz yongalarında görmeye alıştığımız yük yoğunluğuna göre iki veya üç farklı işlemci kümesinin sırayla devreye girmesi mantığı Intel tarafından da benimsenmiş durumda. Taşınabilir sistemlerin ardından masa üstü işlemcilerde de çok kümeli mantık kullanılacak.

İlginizi Çekebilir

Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak

Maliyeti düşürecek

ARM tarafından big.Little olarak adlandırılan konsept Intel tarafında ise Melez Mimari olarak adlandırılıyor. Daha önce Lakefield mimarisinde ilk kez çok kümeli bir sistem kullanılmıştı. Yoğun yüklerde tek bir Sunny Cove çekirdeği ve düşük yüklerde de 4 adet Atom Tremont çekirdeği devreye giriyordu.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı"

Gelen bilgilere göre Alder Lake-S olarak adlandırılan yeni masa üstü mimarisi 10nm sürecinde tasarlanıyor. Bu yeni mimari 8 adede kadar Golden Cove çekirdeği ve 8 adede kadar Atom Gracemont çekirdeği barındırıyor. Yeni çekirdekler elbette daha verimli. TDP tarafında 80W-125W aralığı mevcut ancak 150W değeri de hali hazırda planlama aşamasında.

Tam Boyutta Gör

10nm sürecinde halen verimlilik sorunları yaşayan Intel, bu sürecin kendileri için çok karlı olmadığını belirtmişti. Bu bakımdan melez mimari yapılarla maliyeti biraz daha düşürmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Firma bundan sonra 7nm sürecine hızlı bir geçiş yapmanın yollarını arıyor.

https://www.techpowerup.com/264615/rumor-intel-to-introduce-big-little-architecture-for-desktop-with-alder-lake-s-new-lga-1700-socket

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.