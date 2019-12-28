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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları 2050'ye kadar tamamen temiz enerjiye geçişi sağlayabilecek yöntem geliştirdiler

    Stanford Üniversitesi araştırmacılarının dünyadaki iklimin acil durumuyla mücadele etmek için yaklaşık 73 trilyon dolarlık bir bütçeyle gerçekleştirilebilecek heyecan verici bir plan sundular
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    Alternatif Enerji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bilim insanları 2050'ye kadar tamamen temiz enerjiye geçişi sağlayabilecek yöntem geliştirdiler
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    Dünyanın tamamında gerçekleşen iklim değişiklikleri, birçok canlı türünün yok olmasına ve özellikle insan sağlığı üzerinde oldukça fazla olumsuzluklara sebep olmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, yeşil alanları yok etme, filtresiz bacalara sahip fabrikalar gibi sebepler iklim değişikliklerinin başlıca sebeplerindendir. Stanford Üniversitesi araştırmacıları bu iklim değişikliğine karşı durabilmek ve tamamen temiz bir enerji kullanımı için bir plan hazırladı. 

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Bilim insanları, mevcut en son verileri kullanarak, dünyadaki 143 ülkenin 2050 yılına kadar %100 temiz enerjiye nasıl geçebileceğini özetlediler. Bu plan sadece tehlikeli şekilde artan küresel sıcaklıklarımızı dengelemeye katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda her yıl kirliliğin neden olduğu 7 milyon ölümü de azaltıyor.

    73 trilyon dolarlık plan

    Bilim insanları geliştirdikleri bu planın yaklaşık 73 trilyon dolarlık ağır bir yatırım gerektireceğini söyülüyor ancak araştırmacıların hesaplamaları, bu plan ile kazanılacak geri dönüşler ve planın sağladığı tasarruflar sayesinde başlangıçtaki ağır yatırımın yedi yıl gibi kısa bir sürede geri kazanılabileceğini gösteriyor.

    Çevre mühendisi profesör Mark Jacobson ScienceAlert'e verdiği demeçte, "Daha önce yaptığımız hesaplamalara dayanarak, bunun 1,5°C küresel ısınmayı önleyeceğine inanıyoruz. 2009 yılından 2030 yılına kadar %100 geçişin teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğu sonucuna vardık ancak sosyal ve politik nedenlerle şu an 2050'yi daha olası bir tarih olarak görüyoruz." ifadelerinde bulundu.

    Bilim insanları 2050'ye kadar tamamen temiz enerjiye geçişi sağlayabilecek yöntem geliştirdiler
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    Plan; elektrik, ulaştırma, sanayi, tarım, balıkçılık, ormancılık ve ordu da dahil olmak üzere tüm enerji sektörlerimizin tamamen yenilenebilir enerji ile çalışmasını içeriyor.

    Jacobson, halihazırda ihtiyacımız olan teknolojinin yüzde 95'ine sahip olduğumuza inanıyor, sadece uzun mesafe ve okyanus seyahati için hala çözümler bulamamış durumdalar.

    Jacobson ve meslektaşları 143 ülkenin tamamında sadece rüzgar, su, güneş ve depolama kullanarak talebi karşılamanın ve istikrarlı elektrik şebekelerini sürdürmenin mümkün olduğunu belirtiyor.



    https://futurism.com/the-byte/scientists-total-transition-clean-energy-possible-2050 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 15 dk.
    Dikkat ettiyseniz baya güzel bir yöntemmiş(?)
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