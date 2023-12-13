COP28: Ülkeler fosil yakıttan çıkış için anlaştı! İşte Türkiye’nin katılımı

- Fosil yakıtların kullanımından “uzaklaşılacak”
- “Aşamalı azaltım”
- Türkiye, COP28’de 8 girişime imza attı
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelen devletler, fosil yakıtların küresel bazda tüketimini azaltmaya geçiş konusunda uzlaşı sağladı.
Zirvenin BAE başkanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik benzeri görülmemiş bir referansla BAE Mutabakatı, ekonomilerimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip bir paradigma değişimi sunuyor" dedi.
Fosil yakıtların kullanımından “uzaklaşılacak”
Çarşamba günü erken saatlerde BAE tarafından yayınlanan ve tüm gece süren tartışmaların ardından üzerinde mutabık kalınan güncellenmiş teklifte "enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması, bu kritik on yılda eylemlerin hızlandırılması ve böylece bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşılması" çağrısında bulunuldu.
Taslak anlaşma metninde ayrıca kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak üç katına çıkarılması ve 2030 yılına kadar enerji verimliliğinde küresel ortalama yıllık iyileştirme oranının iki katına çıkarılması çağrısında bulunuldu.
“Aşamalı azaltım”
Kömür, petrol ve doğal gazın yakılması, küresel sera gazı emisyonlarının dörtte üçünden fazlasını oluşturarak iklim değişikliğine en büyük katkıyı sağlıyor. Bu bilinen bir gerçek olsa da kabul edilen tekliften önce hazırlanan ve bu hafta başında sunulan teklif, fosil yakıtların "aşamalı olarak kaldırılması" veya "aşamalı olarak azaltılması" ile ilgili bir dil içermiyordu. Bugün kabul edilen teklifte en azından “aşamalı azaltım” çağrısı yapılıyor.
Bu taslak uzlaşı, kesin bir bağlayıcılık taşımasa da küresel ısınmanın 1.5 santigrat derece eşiğinde tutulması açısından son derece önemli. BM iklim şefi Simon Stiell, "Dubai'de fosil yakıt çağının sayfasını kapatmamış olsak da, bu sonuç sonun başlangıcıdır" dedi. COP28 Başkanı Sultan el Cabir, yaklaşık 200 ülke tarafından onaylanan iklim anlaşmasını, 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılmak için "sağlam bir plan" sunan "tarihi bir önlem paketi" olarak niteledi.
Türkiye, COP28’de 8 girişime imza attı
Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çerçevesinde çalışan İklim Değişikliği Başkanlığı sekiz girişime katıldığını duyurdu. İklim Değişikliği Başkanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye;
- İklim Kulübü,
- Kritik Ham Maddeler Kulübü,
- Dayanıklı Gıda Sistemleri, Sürdürülebilir Tarım ve İklim Eylemine ilişkin Emirlik Deklarasyonu,
- Buzul Dostları Grubu,
- Çimentoda Atılım,
- İklim İçin Mangrov İttifakı,
- COP28’de Eğitim ve İklim Değişikliği Ortak Gündemi Bildirgesi,
- İklim ve Sağlık Deklarasyonu,
- İklim Eylemi İçin Yüksek Hedefli Çok Düzeyli Ortaklıklar Koalisyonu’na (CHAMP) imzacı oldu.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.