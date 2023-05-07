Bilim insanları alarmda! Okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor

Elde edilen verilere göre 2023'ün başlarında okyanuslarda hızlı ısınma görüldüğü ve sıcaklıkların 21.1 dereceye yükseltiği belirtiliyor. Ancak bilim insanları bu hızlı artışın ardında ne olduğunu henüz tespit edebilmiş değil. Hemfikir olunan konu ise sıcaklıklarından birdenbire yükseldiği. Bazı bilim insanları bu yeni rekorların endişe verici bir trendin başlangıcına işaret edebileceğinden endişe ediyor. Ancak genel görüş ortak: Okyanuslar ısınırsa mercanlar yok olur, deniz yaşamı krize girer, deniz seviyesi artar ve gezegen daha fazla ısınır.
Sorun “El Niño” mu?
Bilim insanı Johnson bu durumu şu şekilde açıklıyor: "Bu biraz dondurucunun kapısının bir süre açık kalması ve gezegenin soğumasına yardımcı olması gibi bir şey." Ancak bu dondurucu açıkken bile, arka plan sıcaklıkları yükselmeye devam etti. Şimdi dondurucu kapalı ve her şey eskisinden daha sıcak.
Okyanuslar, dünyanın ürettiği aşırı ısının yaklaşık yüzde 90'ını ve karbon kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini emiyor. Dolayısıyla okyanusların ısınması küresel ısınmada bir çarpan etkisine neden oluyor. Okyanus ısısındaki artışın arkasındaki nedenler ne olursa olsun, sıcaklıklar grafiklerin dışına çıkmaya devam ederse etkileri potansiyel olarak felakettir.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah