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    Bilim insanları alarmda! Okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor

    Okyanus sıcaklıkları şu anda alışılmışın dışında bir şekilde yükseliyor ve bilim insanları alarma geçmiş durumda. Sıcaklıklar rekor kırarken bir okyanus krizi riski giderek artıyor.
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    Bilim insanları alarmda: Okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor! Tam Boyutta Gör
    Okyanus yüzeyindeki ısı rekor seviyelere ulaşmış durumda. Sıcaklıklar Mart ayının ortalarında tırmanmaya başlarken Nisan ayında zirvelere ulaştı. O zamandan beri sıcaklıklar ilkbaharda doğal olarak olduğu gibi düşmeye başladı. Ancak halihazırda ölçülen sıcaklılar yılın bu zamanı için tarihi seviyelerde seyrediyor.

    Okyanus sıcaklıkları rekor kırdı

    Bilim insanları alarmda: Okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor! Tam Boyutta Gör
    Gemiler, şamandıralar ve şamandıralardan oluşan bir ağ kullanarak okyanus yüzey sıcaklığını hesaplayan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde oşinograf olan Gregory C. Johnson, verilerin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Okyanus ve iklim dinamikleri profesörü Matthew England ise rekorun radikal olmadığını, bir önceki rekordan yaklaşık onda iki derece daha yüksek olduğunu ancak devasa su kütlesini ısıtmak için ne kadar ısıya ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında gereken enerjinin çok büyük olduğunu söyledi.

    Elde edilen verilere göre 2023'ün başlarında okyanuslarda hızlı ısınma görüldüğü ve sıcaklıkların 21.1 dereceye yükseltiği belirtiliyor. Ancak bilim insanları bu hızlı artışın ardında ne olduğunu henüz tespit edebilmiş değil. Hemfikir olunan konu ise sıcaklıklarından birdenbire yükseldiği. Bazı bilim insanları bu yeni rekorların endişe verici bir trendin başlangıcına işaret edebileceğinden endişe ediyor. Ancak genel görüş ortak: Okyanuslar ısınırsa mercanlar yok olur, deniz yaşamı krize girer, deniz seviyesi artar ve gezegen daha fazla ısınır.

    Sorun “El Niño” mu?

    Bilim insanları alarmda: Okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor! Tam Boyutta Gör
    Sıcaklık artışının nedenlerinden birisi olarak doğal yollardan orta ve doğu tropikal Pasifik Okyanusu’nda oluşan küresel bir okyanus-atmosfer olayı El Niño olduğu söyleniyor. Bu iklim olayı küresel ısınmayla ilişkili. Dünya, El Niño'nun daha soğuk muadili olan ve küresel ısınmanın etkilerini maskeleyen La Niña’nın üç yıllık etkisinden yeni çıktı.

    Bilim insanı Johnson bu durumu şu şekilde açıklıyor: "Bu biraz dondurucunun kapısının bir süre açık kalması ve gezegenin soğumasına yardımcı olması gibi bir şey." Ancak bu dondurucu açıkken bile, arka plan sıcaklıkları yükselmeye devam etti. Şimdi dondurucu kapalı ve her şey eskisinden daha sıcak.

    Bilim insanları alarmda: Okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bilim insanlarını endişelendiren şey ise El Niño'nun en güçlü aşamasına gelmemiş olmasına rağmen sıcaklıkların hızla yükseliyor olması. Bazıları bu durumun iklim değişikliğinin iklim modellerinin öngörmediği şekilde ilerliyor olabileceğine işaret ettiğini düşünüyor.

    Okyanuslar, dünyanın ürettiği aşırı ısının yaklaşık yüzde 90'ını ve karbon kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini emiyor. Dolayısıyla okyanusların ısınması küresel ısınmada bir çarpan etkisine neden oluyor. Okyanus ısısındaki artışın arkasındaki nedenler ne olursa olsun, sıcaklıklar grafiklerin dışına çıkmaya devam ederse etkileri potansiyel olarak felakettir.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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