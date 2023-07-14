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    İklim değişikliği yüzünden okyanusların rengi değişiyor

    Dünya, tarihin en sıcak döneminden geçiyor ve veriler önümüzdeki yılların tarihin en sıcak yıllarından birisi olacağını gösteriyor. Öte yandan iklim değişikliği ise okyanusların rengini değiştiriyor.
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    İklim değişikliği yüzünden okyanusların rengi değişiyor Tam Boyutta Gör
    Dünya, tüm zamanların en sıcak haziran ayını geride bırakırken temmuz ayı da yine aşırı sıcaklıklarla kaldığı yerden devam ediyor. Bununla birlikte yeni araştırmaya göre okyanusların rengi son 20 yılda önemli ölçüde değişti ve bunun sorumlusu büyük olasılıkla insan kaynaklı iklim değişikliği.

    İngiltere'deki Ulusal Oşinografi Merkezi ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının öncülük ettiği bir araştırma ekibine göre, okyanusların yüzde 56'sından fazlasının rengi doğal sebeplerle açıklanamayacak ölçüde değişti. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, özellikle ekvatora yakın tropikal okyanus bölgeleri son yirmi yılda daha yeşil hale geldi ve bu da ekosistemlerindeki derin değişiklikleri yansıtıyor.

    Okyanusların rengi değişyiyor

    Okyanusun rengini üst katmanlarında bulunan maddeler belirliyor. Örneğin, masmavi bir denizde çok az yaşam bulunurken, yeşil renk ise denizde klorofil içeren bitki benzeri mikroplar olan fitoplanktonlara dayalı ekosistemlerin var olduğu anlamına geliyor. Fitoplanktonlar ise kril, balık, deniz kuşları ve deniz memelileri gibi daha büyük organizmaları destekleyen bir besin ağının temelini oluşturuyor.

    MIT Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü ve Küresel Değişim Bilimi Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Stephanie Dutkiewicz, bu ekosistemlerin tam olarak nasıl değiştiğinin net bir açıklamasının olmadığını söylüyor. Okyanus ekosistemleri hassas bir dengeye dayanıyor ve fitoplanktonlardaki herhangi bir değişiklik besin zincirinde dalgalanmalara yol açabilir. Dutkiewicz, yaptığı açıklamada "Tüm değişiklikler ekosistemlerin doğal düzeninde bir dengesizliğe neden oluyor. Okyanuslarımız ısınmaya devam ederse bu dengesizlik zamanla daha da kötüleşecek" dedi.

    Sorumlusu insanlar

    İklim değişikliği yüzünden okyanusların rengi değişiyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bu değişikliklerin tam olarak ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken, kesin olan bir şey varsa onun da bu değişikliklerin insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynakladığını söylüyorlar. Araştırmacılar, yirmi yılı aşkın bir süredir okyanus renk değişimlerini izleyen ve insan gözüyle görülemeyen farklılıkları tespit edebilen Aqua uydusundan elde edilen verileri yaptıkları çalışmada kullandılar.

    Araştırmacılar 2002'den 2022'ye kadar olan renk değişimi verilerini analiz ettiler ve ardından iklim değişikliği modellerini kullanarak hem gezegeni ısıtan ek kirlilikle hem de kirlilik olmadan okyanuslara ne olacağını simüle ettiler. Renk değişimleri, Dutkiewicz'in atmosfere sera gazı eklemesi halinde okyanusların yaklaşık yüzde 50'sinin renginin değişeceğini öngördüğü durumla neredeyse birebir örtüştü. Dutkiewicz, bundan sonra farklı okyanus bölgelerindeki renk değişimlerini daha iyi anlamaya çalışacaklarını ve bunlara neyin neden olabileceğini araştıracaklarını söyledi.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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