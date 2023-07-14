İklim değişikliği yüzünden okyanusların rengi değişiyor

İngiltere'deki Ulusal Oşinografi Merkezi ve ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının öncülük ettiği bir araştırma ekibine göre, okyanusların yüzde 56'sından fazlasının rengi doğal sebeplerle açıklanamayacak ölçüde değişti. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, özellikle ekvatora yakın tropikal okyanus bölgeleri son yirmi yılda daha yeşil hale geldi ve bu da ekosistemlerindeki derin değişiklikleri yansıtıyor.
Okyanusların rengi değişyiyor
Okyanusun rengini üst katmanlarında bulunan maddeler belirliyor. Örneğin, masmavi bir denizde çok az yaşam bulunurken, yeşil renk ise denizde klorofil içeren bitki benzeri mikroplar olan fitoplanktonlara dayalı ekosistemlerin var olduğu anlamına geliyor. Fitoplanktonlar ise kril, balık, deniz kuşları ve deniz memelileri gibi daha büyük organizmaları destekleyen bir besin ağının temelini oluşturuyor.
MIT Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü ve Küresel Değişim Bilimi Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Stephanie Dutkiewicz, bu ekosistemlerin tam olarak nasıl değiştiğinin net bir açıklamasının olmadığını söylüyor. Okyanus ekosistemleri hassas bir dengeye dayanıyor ve fitoplanktonlardaki herhangi bir değişiklik besin zincirinde dalgalanmalara yol açabilir. Dutkiewicz, yaptığı açıklamada "Tüm değişiklikler ekosistemlerin doğal düzeninde bir dengesizliğe neden oluyor. Okyanuslarımız ısınmaya devam ederse bu dengesizlik zamanla daha da kötüleşecek" dedi.
Sorumlusu insanlar
Araştırmacılar 2002'den 2022'ye kadar olan renk değişimi verilerini analiz ettiler ve ardından iklim değişikliği modellerini kullanarak hem gezegeni ısıtan ek kirlilikle hem de kirlilik olmadan okyanuslara ne olacağını simüle ettiler. Renk değişimleri, Dutkiewicz'in atmosfere sera gazı eklemesi halinde okyanusların yaklaşık yüzde 50'sinin renginin değişeceğini öngördüğü durumla neredeyse birebir örtüştü. Dutkiewicz, bundan sonra farklı okyanus bölgelerindeki renk değişimlerini daha iyi anlamaya çalışacaklarını ve bunlara neyin neden olabileceğini araştıracaklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)