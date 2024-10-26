Spider-Man Noir dizisinin set görüntüleri ortaya çıktı

Spider-Noir'ın çekimleri devam ediyor
Amazon ve Sony, geçtiğimiz mayıs ayında Spider-Man Noir karakterinin dizisini duyurmuştu. Ağustos ayında çekimleri başlayan yapımın set görüntüleri geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Sevilen karakteri bir aksiyon sekansında gösteren fotoğraflar, Noir karakterinin kostümünü de ilk kez gözler önüne seriyor.
Dizide, 1930’lu yıllarda New York’ta yaşayan alternatif Peter Parker karakterini Nicolas Cage canlandıracak. Cage’in yanı sıra Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston ve Li Jun Li gibi ünlü oyuncular da dizide yer alacak. Karanlık ve aksiyon temalı olması beklenen Spider-Noir dizisi 8 bölümden oluşacak ve MGM+ platformunda yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin 2025 yılının ilk aylarında bitmesi bekleniyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu