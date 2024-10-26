Spider-Man Noir dizisinin set görüntüleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam olarak bildiğimiz Peter Parker’ın alternatif bir evrendeki versiyonu olan Spider-Man Noir, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Spider-Man: Into the Spider-Verse yapımı ile ilk kez seyircilerle buluşmuştu. Geçtiğimiz aylarda Amazon ve Sony, sevilen karakterin dizisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Merakla beklenen diziden ilk görseller geldi.

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Spider-Noir'ın çekimleri devam ediyor

Amazon ve Sony, geçtiğimiz mayıs ayında Spider-Man Noir karakterinin dizisini duyurmuştu. Ağustos ayında çekimleri başlayan yapımın set görüntüleri geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Sevilen karakteri bir aksiyon sekansında gösteren fotoğraflar, Noir karakterinin kostümünü de ilk kez gözler önüne seriyor.

Dizide, 1930’lu yıllarda New York’ta yaşayan alternatif Peter Parker karakterini Nicolas Cage canlandıracak. Cage’in yanı sıra Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston ve Li Jun Li gibi ünlü oyuncular da dizide yer alacak. Karanlık ve aksiyon temalı olması beklenen Spider-Noir dizisi 8 bölümden oluşacak ve MGM+ platformunda yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin 2025 yılının ilk aylarında bitmesi bekleniyor.



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