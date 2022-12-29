Bilim insanları Alzheimer hastalığını tespit etmek için bir kan testi geliştiriyor

Alzheimer aslında tespit edilebilen bir hastalık. Doktorlar bu hastalığı kesin bir şekilde teşhis edebilmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI), pozitron yayınlayıcı tomografi (PET) ve EEG gibi beyin taraması yapabilen sistemlere başvuruyor. Bu yöntemlere bir yenisi daha eklenmek üzere.

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Yeni kan testi 600 hasta üzerinde denendi

İsveç, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen araştırmacılar antikor bazlı olan ilgili kan testi hakkında konuştu. Bu test Alzheimer hastalığına özgü olan beyin kaynaklı tau proteinlerini tespit edebiliyor.

Tau proteini hücre iskeletini oluşturan mikrotübüllerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Hastaların üzerinde denenen bu kan testinin Alzheimer ile diğer nöroloji hastalıklarını yüksek bir doğruluk oranı eşliğinde ayırt edebildiği öğrenildi.

Tam Boyutta Gör Pittsburgh Üniversitesinde psikiyatri profesörü unvanı ile çalışan ve bu kan testinin geliştirilmesi için çeşitli katkılarda bulunan Dr. Thomas Karikari, bu buluşun Alzheimer hastalığının tedavisi için yapılan diğer çalışmalara yardımcı olmasını umuyor.

Zira bir kan testi oldukça ucuz ve daha güvenilir. Ayrıca kan elde etmek nispeten kolay. Karikari bu testin hastanelerde henüz yaygınlaşamayacağını ve yeterince denenmediğini söyledi. Kendisine göre tıbbi anlamda daha yapılacak çok iş var. 600 hasta yeterli değil.

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