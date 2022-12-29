Bilim insanları Alzheimer hastalığını tespit etmek için bir kan testi geliştiriyor

Yeni kan testi 600 hasta üzerinde denendi
İsveç, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD'den gelen araştırmacılar antikor bazlı olan ilgili kan testi hakkında konuştu. Bu test Alzheimer hastalığına özgü olan beyin kaynaklı tau proteinlerini tespit edebiliyor.
Tau proteini hücre iskeletini oluşturan mikrotübüllerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Hastaların üzerinde denenen bu kan testinin Alzheimer ile diğer nöroloji hastalıklarını yüksek bir doğruluk oranı eşliğinde ayırt edebildiği öğrenildi.
Zira bir kan testi oldukça ucuz ve daha güvenilir. Ayrıca kan elde etmek nispeten kolay. Karikari bu testin hastanelerde henüz yaygınlaşamayacağını ve yeterince denenmediğini söyledi. Kendisine göre tıbbi anlamda daha yapılacak çok iş var. 600 hasta yeterli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d