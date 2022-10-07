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    Toplu taşımaya Türkiye Kart ve Alzheimer hastalarına akıllı bileklik geliyor

    TBMM'deki yaşlı komisyonunda yapılan sunumda Türkiye Kart ve Alzheimer hastalarına akıllı bileklik projesi hakkında açıklamalar yapıldı.                                      
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    Türkiye Kart ve Alzheimer hastalarına akıllı bileklik geliyor Tam Boyutta Gör

    TBMM’de yaşlılar için kurulan komisyonda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni projeler hakkında açıklama yaptı. Toplu taşımada ülke genelinde kullanılacak Türkiye Kart projesi ve Alzheimer hastalarına akıllı bileklik projesi hakkında yeni detaylar belli oldu.

    Türkiye Kart projesi ile 65 yaş ve üstü için Türkiye genelinde tek toplu taşıma kartı uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Pilot uygulama olarak çalışmaların başladığı Konya’nın ardından Gaziantep’te de çalışmalar yapılacak. Belediyeler ile iş birliği yapılarak Türkiye Kart’ın tüm Türkiye’de kullanılması amaçlanıyor. Bu uygulama ile birden fazla kart derdinin kalkması ve 65 yaş ve üstünün ücretsiz biniş hakkı nedeniyle daha önce araç başına ödenen ücret desteğinin biniş başına çevrilmesi planlanıyor.

    Türkiye Kart ne zaman kullanıma sunulacak?

    Türkiye Kart projesinin 81 ile yayılması için görüşmelerin devam ettiğini belirten Ayözen, 2025’e kadar 81 ilde Türkiye Kartı devreye almayı hedeflediklerini açıkladı.

    Alzheimer hastalarına akıllı bileklik

    Alzheimer vb. hastalıkları olan vatandaşlar için akıllı bileklik ve kart uygulaması üzerinde çalışılıyor. Akıllı bileklik sayesinde vatandaşların konum ve sağlık takibi yapılabilecek. Ayözen, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Özellikle Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulaması ve kart uygulamasını planlıyoruz.”

    Türkiye Kart ve Alzheimer hastalarına akıllı bileklik geliyor Tam Boyutta Gör

    Yaşlı ve engelli bireylere yardımcı uygulama geliştiriliyor

    Yaşlı ve engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırmak için bir mobil uygulama geliştiriliyor. Vatandaşlar, uygulama sayesinde kendi rotalarını oluşturabilecek, engelli ve yaşlı hizmetlerine bağlanabilecek, canlı bağlantı ile destek alabilecek. Bu uygulama ile bireylerin bağımsız hareketliliğinin artması sağlanacak. Yazılımın geliştirilmeye başlandığı açıklandı.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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