Bilim kurgu simülasyon oyunu Infinite Lagrange, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Netease Games Global'in yaptığı uzay simülasyonu oyunu Infinite Lagrange mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

Infinite Lagrange şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa bölgesi için ücretsiz olarak erişime açıldı. Oyunun global çıkış tarihi ne yazık ki bilinmiyor. Oyunun Free to Play olduğunu, yani oyun içi ödeme olduğunu hatırlatalım.

Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Devasa nakliye ağımız Lagrange Sistemi sayesinde Samanyolu'nun üçte birine yayıldık. Kendi yolunu çizmek ve Lagrange sistemini kontrol etmek isteyen farklı güçler çarpışıyor. Güçlerden birinin lideri olarak ortaya çıktığında kendini hem çeşitli zorlukların hem de çeşitli fırsatların ortasında bulacaksın. Filoların, bilinmeyen uzayın sabotajlara ve yalanlara gebe derinliklerine ilk adımları atacak. Bilinmeyenin ortasında müthiş işler başarmak için çabalayacak mısın yoksa güvenli yuvana geri mi döneceksin?

Hiçlikten Sonsuzluğa

Bakir galaksinin ortasında tüm varlığın küçük bir şehir ve iki fırkateynden ibaret. Madencilik, inşaat ve ticaret yaparak üssünü ve bölgeni genişlet, daha ileri gemi inşa teknolojileri geliştir ve galaksilerarası uzayda daha fazla yük taşı.



Özelleştirilmiş Silah Sistemi

Yaratıcı yönünü öne çıkarmak istersen tek tek her geminin silah sisteminde değişiklikler yapabilir ve bu sistemleri geliştirebilirsin. Filonun tam potansiyelini kullanabilmesi sana bağlı.

Sınırsız Gemi Kombinasyonları

Spore Avcı Uçağı, Muhrip, Devasa Savaş Kruvazörü, Güneş Balinası Nakliye Gemisi... Geniş gemi ve uçak yelpazesi sayesinde, kıvrak zekânı kullanarak oluşturabileceğin filonun türü konusunda hiçbir sınırlama yok.



Gerçekçi Devasa Uzay Savaşları

Bir uzay savaşında iyi planlanmış bir pusu, düşman filosuna ağır hasarlar verebilir. Veya filonu yoğun güzergâhları korumakta kullanmayı seçebilirsin. Büyük bir savaş, yüzlerce mil çapında bir alanın hava trafiğine kapanmasına neden olabilir.



Keşfedilmemiş Uzayın Derinliklerine Gir

Samanyolu'nun ücra bir köşesinde, bilinen uzayın sınırlarının ötesinde kendi üssün ve hayata geçirecek fikirlerin olacak. Filonu her an her şeyin olabileceği karanlık bölgelere göndereceksin. Acaba yıldızlar dışında neler keşfedeceksin?



Yıldızlararası Kuvvetlerle Etkileşim

Evrenin farklı bölgelerinde farklı kuvvetler var. Gemilerini gönderip işbirliği yaparsın ve hedeflerine ulaşmalarına yardım ederek zenginleşebilirsin veya hava sahalarını ve bölgelerini işgal edebilirsin. Seni bekleyen sayısız bilinmeyen görev var. Seçim senin!



Müttefiklere İhtiyacın Olacak

Burası her gün yeni ortaklıkların doğup çatışmaların başladığı dinamik bir topluluk. Dünyanın her yerinden oyuncularla ittifaklar kur veya mevcut ittifaklara katıl. Bölgeni genişlet ve adını tüm galaksiye duyur. Diplomasiyle herkesin refahı için çabalayacağın veya istersen uzağında durabileceğin çetrefilli bir evrenin ortasında olacaksın.

Infinite Lagrange NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD Oyunlar Ücretsiz 1.6 GB

