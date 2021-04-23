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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim kurgu simülasyon oyunu Infinite Lagrange, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Grafikleri dikkat çeken uzay simülasyonu oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Nisan 2021, 01:30 (3 gün)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bilim kurgu simülasyon oyunu Infinite Lagrange, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Netease Games Global'in yaptığı uzay simülasyonu oyunu Infinite Lagrange mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca macera oyunu Sixit, iOS ve Android için erken erişime açıldı"

    Infinite Lagrange şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa bölgesi için ücretsiz olarak erişime açıldı. Oyunun global çıkış tarihi ne yazık ki bilinmiyor. Oyunun Free to Play olduğunu, yani oyun içi ödeme olduğunu hatırlatalım. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak

    Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Devasa nakliye ağımız Lagrange Sistemi sayesinde Samanyolu'nun üçte birine yayıldık. Kendi yolunu çizmek ve Lagrange sistemini kontrol etmek isteyen farklı güçler çarpışıyor. Güçlerden birinin lideri olarak ortaya çıktığında kendini hem çeşitli zorlukların hem de çeşitli fırsatların ortasında bulacaksın. Filoların, bilinmeyen uzayın sabotajlara ve yalanlara gebe derinliklerine ilk adımları atacak. Bilinmeyenin ortasında müthiş işler başarmak için çabalayacak mısın yoksa güvenli yuvana geri mi döneceksin?

    Hiçlikten Sonsuzluğa
    Bakir galaksinin ortasında tüm varlığın küçük bir şehir ve iki fırkateynden ibaret. Madencilik, inşaat ve ticaret yaparak üssünü ve bölgeni genişlet, daha ileri gemi inşa teknolojileri geliştir ve galaksilerarası uzayda daha fazla yük taşı.

    Özelleştirilmiş Silah Sistemi
    Yaratıcı yönünü öne çıkarmak istersen tek tek her geminin silah sisteminde değişiklikler yapabilir ve bu sistemleri geliştirebilirsin. Filonun tam potansiyelini kullanabilmesi sana bağlı.

    Bilim kurgu simülasyon oyunu Infinite Lagrange, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Sınırsız Gemi Kombinasyonları
    Spore Avcı Uçağı, Muhrip, Devasa Savaş Kruvazörü, Güneş Balinası Nakliye Gemisi... Geniş gemi ve uçak yelpazesi sayesinde, kıvrak zekânı kullanarak oluşturabileceğin filonun türü konusunda hiçbir sınırlama yok.

    Gerçekçi Devasa Uzay Savaşları
    Bir uzay savaşında iyi planlanmış bir pusu, düşman filosuna ağır hasarlar verebilir. Veya filonu yoğun güzergâhları korumakta kullanmayı seçebilirsin. Büyük bir savaş, yüzlerce mil çapında bir alanın hava trafiğine kapanmasına neden olabilir.

    Keşfedilmemiş Uzayın Derinliklerine Gir
    Samanyolu'nun ücra bir köşesinde, bilinen uzayın sınırlarının ötesinde kendi üssün ve hayata geçirecek fikirlerin olacak. Filonu her an her şeyin olabileceği karanlık bölgelere göndereceksin. Acaba yıldızlar dışında neler keşfedeceksin?

    Yıldızlararası Kuvvetlerle Etkileşim
    Evrenin farklı bölgelerinde farklı kuvvetler var. Gemilerini gönderip işbirliği yaparsın ve hedeflerine ulaşmalarına yardım ederek zenginleşebilirsin veya hava sahalarını ve bölgelerini işgal edebilirsin. Seni bekleyen sayısız bilinmeyen görev var. Seçim senin!

    Müttefiklere İhtiyacın Olacak
    Burası her gün yeni ortaklıkların doğup çatışmaların başladığı dinamik bir topluluk. Dünyanın her yerinden oyuncularla ittifaklar kur veya mevcut ittifaklara katıl. Bölgeni genişlet ve adını tüm galaksiye duyur. Diplomasiyle herkesin refahı için çabalayacağın veya istersen uzağında durabileceğin çetrefilli bir evrenin ortasında olacaksın.

    Infinite Lagrange Infinite Lagrange Infinite Lagrange Infinite Lagrange NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD Oyunlar Ücretsiz 1.6 GB

    Infinite Lagrange Infinite Lagrange Infinite Lagrange Infinite Lagrange Netease Games Global Strateji Oyunları Ücretsiz 78M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086456/neteases-sci-fi-space-sim-infinite-lagrange-is-now-out-in-europe-for-android-and-ios/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu gerek müzikleri, gerek oynanış ve komutları ile tamamen bir Homeworld kopyası.


    1 Yanıt Yanıtla +2
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    L lterlemez 1 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Aynı yorumu yapmak için geldim. Birebir Homeworld....
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    castraelectro 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kurgu iyi ama çatışma sahneleri çok yapay görünüyor. En çok parayı veren oyunun en güçlüsü olur mantığıyla işleyecektir sanırım.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O game gibi mi sanki
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    nighty 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Homeworld'ü hatırlatıyor.
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