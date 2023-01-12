Bill Gates’in telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4

Tam Boyutta Gör Katlanabilir ekranlara yaptığı yatırım ile bugün hem cihaz tarafında hem ekran üretimi tarafında lider hale gelen Samsung pek çok ünlü ismin de dikkatini çekiyor. Bugüne kadar iPhone kullanan Android firma patronları görmüştük ancak şimdi Samsung söz konusu.

Bill Gates’in telefonu ne?

Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, günlük hayatında Samsung Galaxy Z Fold 4 kullandığını açıkladı. Ünlü isim geçtiğimiz yıl da Galaxy Z Fold 3 kullandığını açıklamıştı. Samsung’un katlanabilir telefonlarına özel bir ilgisi mevcut.

Samsung’dan Galaxy A serisi telefonlara kesik! 16 sa. önce eklendi

Özellikle katlanabilir ekranlar için optimize edilen Microsoft uygulamaları Bill Gates’in kalbini çalmış. Bu açıdan Surface Duo modeline göre avantajları var. Microsoft ve Samsung uzun vadede yazılım optimizasyonları konusunda iş birliği yapıyor. Bu da kullanımı kolaylaştırıyor. Ünlü milyarder bir tablet kullanmadığını ve Galaxy Z Fold 4 modelinin ekranının yeterli olduğunu belirtiyor.

Diğer bir konu ise ünlü ismin Dünyanın her yerinde tarlalar satın alması. Bill Gates ortada büyük bir resim olmadığını belirtirken uzun vadeli yatırım yapmak istediğini ve tarlaları daha verimli şekilde kullanarak iş imkânları yaratmaya çalıştığını dile getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.